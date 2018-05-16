Dünyada iyi insanlar hala var! 60 yılda milyonlarca bebeğin hayatını kurtardı

60 yıl boyunca neredeyse her hafta kan verdi, milyonlarca bebek onun sayesinde yaşama tutundu. Kanındaki özel antikor sayesinde 2.4 milyon bebeğin hayatını kurtaran Avustralyalı kan bağışçısı James Harrison 81 yaşında emekli oldu.

'Altın kol' olarak adlandırılanHarrison, ilerleyen yaşına rağmen, bin 173'üncü ve son kez kan vererek tarihe geçti. Arkasında kırılması çok güç bir rekor ve kurtarılmış milyonlarca hayat bıraktı.

Avusturalyalı James Harrison, kanında bulunan ender bir antikor sayesinde kan zehirlenmesi yaşayan milyonlarca bebek için kurtuluş oldu.

Herşey James Harrison'ın 14 yaşındayken geçirdiği akciğer ameliyatı ile başladı. Üç ay hastanede kalan Harrison'a 13 ünite kan verildi. İyileşen genç Avustralyalı, büyüyünce kan bağışçısı olmaya karar verdi.

18 yaşında bağış yapmaya başlayan James'in kanında ender bulunan bir antikora rastlandı. Doktorlar o dönemde yeni doğanlarda ölüme yol açan, resus hastalığını yenmekte başarısız oluyordu..

Anne ve bebekleri arasında kan uyuşmazlığına yol açan bu hastalık, 1960'lı yıllarda Harrison'ın kanından üretilen "anti d" adlı plazmayla tedavi edildi.