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Dur ihtarına uymadı, polis memurunu metrelerce savurmuştu: Acı haber geldi...

16.07.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da polisin dur ihtarına uymayan Osman P., motosikletiyle son gaz polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Bekit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Dur ihtarına uymadı, polis memurunu metrelerce savurmuştu: Acı haber geldi...

İstanbul Kağıthane'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda motosikletli polis timleri denetim gerçekleştiriyordu. Ekipler şüpheli bir motosikleti durdurmaya çalıştı.

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METRELERCE SAVRULDU...

Polis Memuru Alp Efe Bekit, Osman P. yönetimindeki 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak için ihtarda bulundu.

İddiaya göre, motosikletli polisi görmesine rağmen dur ihtarına uymayarak aracını üzerine sürdü ve polise çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle Alp Efe Bekit yola savrulup metrelerce sürüklenirken, motosiklet sürücüsü Osman P. de yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan polis memuru Alp Efe Bekit tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Osman P.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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polis İstanbul motosiklet kaza

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