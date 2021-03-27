'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin TL ceza

Olay, saat 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, kontrol noktasına yaklaşan U.K. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı.

RUHSATSIZ TABANCA DA ELE GEÇİRİLDİ

Kısa süren kovalamaca sonrasında otomobil, DSİ Köprülü Kavşak'ta durduruldu. Sürücü U.K. ile yanında bulunan arkadaşı A.T., gözaltına alındı. Şüphelilerden A.T.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kelepçe takılan şüphelilerin alkollü olduğu görüldü. Şüphelilere alkollü araç kullanma, 'dur' ihtarına uymama ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 16 bin TL ceza kesildi. Polis ekiplerine zor anlar da yaşatan şüpheliler, Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'BEN SİLAHSIZ GEZMEM'

Şüphelilerden A.T.'nin gözaltına alındığı sırada "Benim çoluğum çocuğum yok, hiç evlenmedim. Beni öldürecekler, o yüzden çoluk çocuk sahibi olmadım. Ben silahsız gezmem" demesi dikkat çekti.