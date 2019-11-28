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Karabük'te feci kaza! Polis memuru ekip arabası ve şüpheli aracın arasında sıkıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 01:27 | Son Güncelleme

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücünün otomobiliyle çarparak başka araç arasında sıkıştırdığı trafik polisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Safranbolu ilçesinde alkollü araç kullandığı ve trafiği tehlikeye düşüren bir araç ihbarı aldı. Bunun üzerine Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, Kıranköy Kavşağı’nda Selami Yavaşçı idaresindeki otomobili durdurmak istedi.

‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, kendisini durdurmak için yolu kesen polis memuru Savaş Okur’a (45) çarptıktan sonra bir polis memurunun kullandığı sivil araç arasına sıkıştırıp kaçtı. İki araç arasında kalarak göğsünden ve ayağından yaralanan trafik polisi Okur, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince önce Safranbolu Devlet Hastanesine ardından ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan olay yerindeki bir diğer trafik polisi ise aracı durdurmak için havaya ateş açtı. Olay yerinden kaçan Selami Yavaşçı’nın Karabük’e gittiğini tespit eden polis ekipleri kent genelinde arama çalışmaları başlattı. Kısa sürede otomobili 5000 evler 75 Yıl mahallesi 57 no’lu sokak üzerinde park halinde bulan ekipler, yaya olarak kaçan Yavaşçı’yı da kıskıvrak yakaladı.

Aşırı derece alkollü olduğu tespit edilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alınarak sağlık kontrolünün ardından Safranbolu Bağlar karakoluna getirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu trafik kazası

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