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Dur ihtarına uymayan sürücü tüfekle birini vurdu!

14.01.2024 01:20 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü A.B., takip sonucu yakalandı. A.B.'nin Gölcük ilçesinde 1 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladığı ve alkollü olduğu tespit edildi

Dur ihtarına uymayan sürücü tüfekle birini vurdu!

Olay, saat 20.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Hacı Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Körfez Ticaret Odası önünde polis ekipleri yol uygulaması yaptı. Polis ekibi, uygulama kapsamında A.B. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı.

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Kovalamaca sonucu otomobil, 1 kilometre uzakta Yeni Yalı Mahallesi Kaplan Sokak'ta polis tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde A.B.'nin ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlendi. Otomobilin arka koltuğunda da bir pompalı tüfek bulundu. Ekipler, yaptığı araştırma sonucu A.B.'nin bugün Gölcük ilçesinde, ismi öğrenilemeyen bir kişiyi omzundan vurduğunu tespit etti. A.B., gözaltına alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Otomobil
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