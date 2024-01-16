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‘Dur’ ihtarına uymayıp çarptığı polis memurunu şehit etmişti! O sürücü hakkında mahkemeden karar

16.01.2024 21:33 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp hafif ticari araçla çarptığı polis memuru Hıdır Canoluk'u (41) şehit eden Onur Uçar, 'Olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı.

‘Dur’ ihtarına uymayıp çarptığı polis memurunu şehit etmişti! O sürücü hakkında mahkemeden karar

Olay, 24 Şubat 2023'te Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Trafik uygulaması yapan polis ekipleri, hafif ticari araç sürücüsü Onur Uçar’a ‘dur’ ihtarında bulundu.

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Ancak sürücü, trafik polisi Hıdır Canoluk ile polis aracına çarpıp, kaçtı. Yaralanan Canoluk, ambulansla Gebze'deki bir özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Evli ve 1 çocuk babası Canoluk, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan 1 hafta sonra hayatını kaybederek şehit oldu. Olayın ardından kaçan Onur Uçar, polisin çalışmasıyla yakalandı. Tutuklanan Uçar, hakkında 'Olası kastla öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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MAHKEME, KARARINI VERDİ

Olayla ilgili Gebze 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün karar duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Onur Uçar, şehit polis Canoluk’un yakınları ve taraf avukatları katıldı.

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Mahkeme heyeti, dosya kapsamında tüm delillerin toplanması ve eksik husus kalmaması sebebiyle sanık hakkında kararını verdi. Mahkeme, sanığın ‘Olası kastla öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. (DHA)

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