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Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin! Sıcak havalar midye dolmaları zehir haline getiriyor

25.05.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havaların ısınması her ne kadar çok güzel olsa da bazı yiyecekler için kötü etki edebiliyor. Bunlardan biri de seveninin çok sevdiği midye dolmalar! Midye, yapısı gereği sıcak havalara dayanıklı değildir. Sıcak havaların artmasıyla birlikte açıkta satılan midye dolmalar birer zehir topuna dönüşüyor. Hayati tehlikeye neden olan midye dolma zehirlenmesi nedir, belirtileri nelerdir?

Durduğu her saniye bakteri üretiyor: Bile isteye zehir yemeyin! Sıcak havalar midye dolmaları zehir haline getiriyor

Havaların ısınmasıyla birlikte uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor. Sıcak havalarda midye dolmalar zehirleyici olabilir. Midye dolmaların üzerinde yaşayan bakteriler için en ideal ortam sıcaklığı 30 – 40 derecedir. Yaz aylarında sıcaklık ortalamaları bu derecelerde ilerliyor. Bu yüzden midye dolmalar çok fazla ve hızlı bir şekilde bakteri üretebiliyor.

YAZIN MİDYE YERKEN DİKKAT EDİLMELİ

Uzmanlar, midye dolma severlere özellikle merdiven altı olarak tabir edilen yerlerden asla midye tüketmemeleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Midye yemek için, hijyen ve tazelik kurallarına uyduğundan emin olduğunuz yerleri tercih ederek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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EN FAZLA KAÇ TANE MİDYE DOLMA YENMELİ?

Midyeyi çok sevenler bir oturuşta 40 veya 50 taneye kadar midye yediği bilinmektedir. Uzmanlar bu konuda da uyarıyor. Haftada 2 ya da 3 kereden fazla olmamak şartıyla ve 3-4 taneyi geçemeyecek şekilde midye yenmesi gerektiğini belirtiyorlar.

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MİDYE DOLMA ZEHİLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Midyenin içinde bulunan bakteriler nörotoksin denilen zehre neden olabilir. Bu da zehirlenmelerin çok daha zararlı ve ağır geçmesine neden olabilir.

Midye yediğiniz zaman birkaç saat geçtikten sonra karın ağrısı, bulantı, kusma gibi belirtiler olursa mutlaka en yakın acil servise başvurmalısınız. Baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, kolda, bacakta veya dudaklarda uyuşma ve karıncalanma gibi belirtiler yaşayabilirsiniz. Midye dolma zehirlenmesi kısa vadeli felçlere bile neden olabilir.

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Sıcak havalarda zehirleme ihtimali olan besinler tüketmeden önce, o besinlerin saklanma koşullarını mutlaka kontrol etmelisiniz. Yazın özellikle yemeklerin yapıldığı gün tüketilmesinin en sağlıklı seçenek olduğunu belirtiyor. Özellikle et, tavuk, balık tüketirken çok dikkatli olunması gerekiyor.


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