HABER

Durdurulan tırdan 2 milyon liralık kaçak eşya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan tırda yapılan aramada, aralarında şemsiye, bijuteri, cüzdan, ayna, oyuncak bebek olan 73 bin 220 gümrük kaçağı ürün bulundu

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde durdurulan tırda, piyasa değeri 2 milyon 50 bin lira olduğu belirtilen 73 bin 220 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Anadolu Otoyolu'nda bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada, 300 katlanabilir şemsiye, 55 bin baston şemsiye, 15 bin bijuteri, bin 145 cüzdan, 525 ayna, bin 250 oyuncak bebek olmak üzere 73 bin 220 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 2 milyon 50 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili şüpheliler S.Ş, E.K. ve M.K. hakkında, 5607 sayılı "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
Ölüm riskine karşı telle çevrilen ‘taş teras’a ziyaretçi akınıÖlüm riskine karşı telle çevrilen ‘taş teras’a ziyaretçi akını
Kanser ve Alzheimer'da 'zeytinyağı' umuduKanser ve Alzheimer'da 'zeytinyağı' umudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Gümrük kaçağı ürün Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Marmara'da korkutan deprem

Marmara'da korkutan deprem

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

'Birkaç kez başına balta ile vurdum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir için 7,0'lık deprem uyarısı!

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Keşan'da yol kenarlarında yapılan fuhuş pazarlığına karşı polis harekete geçti!

Bu görüntüler polisi harekete geçirdi

FETÖ'nün doktor yapılanmasına yönelik operasyon

Harekete geçildi! Doktorlara operasyon

TEM'de durdurulan TIR'da 2 milyon TL’lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

Değeri 2 milyon lira! Hepsi TIR'dan çıktı

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

Bakan Soylu'dan operasyon açıklaması: Bugün başlıyoruz

İstanbul'da çekici şoförüyle akılalmaz kavga!

Akılalmaz kavga! ‘Yedieminde şu anda bana saldırıyorlar!’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.