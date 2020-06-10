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Dursun Çiçek canlı yayında Harbiye Marşı söyledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2020 07:52 | Son Güncelleme

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ ile birlikte ifadeye çağrılan CHP eski Milletvekili - Emekli Kurmay Albay Dursun Çiçek, Halk TV canlı yayınında Harbiye Marşı'nı söyledi.

Dursun Çiçek canlı yayında Harbiye Marşı söyledi

Halk TV'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Şimdiki Zaman Siyaset programında gazeteciler İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş ve Elfin Tataroğlu güncel ve siyasal gelişmeler masaya yatırıldı.

Dursun Çiçek, programda İlker Başbuğ ile birlikte ifadeye çağrılmasını değerlendirdikten sonra canlı yayında Harbiye Marşı'nı söyledi.

HARBİYE MARŞI

Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız (torunlarıyız), Tufanları gösteren, tarihlerin yadıyız (hatırasıyız), Kanla, irfanla (bilgiyle) kurduk biz bu Cumhuriyeti, Cehennemler kudursa, ölmez nigahbanıyız (nöbetçisiyiz).

Yaşa varol Harbiye, yıkılmaz satvetinle (kuvvetinle), Göklerden gelen bir ses sana ne diyor, dinle: Türk vatanı üstünde sönmez güneşsin sen, Kartal yuvalarında, hürdür millet seninle.

DURSUN ÇİÇEK BALYOZ KUMPASININ MAĞDURUYDU

FETÖ'nün Balyoz kumpasından 16 yıl hapis cezası alan Dursun Çiçek 2015 yılında beraat ettikten sonra CHP'den milletvekili olmuştu.

BALYOZ DAVASI

21 Eylül 2012'de sona eren Balyoz davasında 16 yıl hapis cezası aldı. Anayasa Mahkemesi'nin "haklarının ihlal edildiği" yönünde verdiği kararın ardından 3 Kasım 2014'te yeniden görülmeye başlanan dava sonucunda 31 Mart 2015 tarihinde diğer sanıklarla birlikte beraat etti.

SİYASİ HAYATI

2015 yılı Mart ayında CHP'ye katılan Dursun Çiçek, 2015 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir.

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