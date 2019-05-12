Evlatlarını kaybeden tüm annelerin Anneler Günü'nde hüzünlü olduğuna işaret eden Yaman, "Sebepsiz yere evlatlarımızı katlettiler, bizi öldürdüler. Buradakilerin hepsi benim çocuğum gibi. Hayalleri yarım kaldı. Mezarlığa gelip, ağlayıp eve gidiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum." dedi.

Saldırıda iki çocuğunu kaybeden 63 yaşındaki Nesibe Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katliamın üzerinden üç yıl geçmesine rağmen acısının hala taze olduğunu söyledi.

Saldırıda eşlerini kaybeden, çocuklarına hem annelik hem babalık yapan kadınlar da bu özel günde gözyaşı döküyor.

Yitirdiği oğlu Tahir Yaman'ın kendisine Anneler Günü'nde aldığı hediyeyi hala sakladığını anlatan Yaman, "Oğlum Tahir bana bir terlik, bir de yüzük hediye etti. Onları saklıyorum. Onlar katledildikten sonra çocuklarıma, 'Kimse bana anneler gününde hediye almasın.' dedim çünkü o gün geldiğinde katledilen evlatlarımı hatırlıyorum." diye konuştu.

- "Annelerin yüreği yanıyor"

Saldırıda eşini kaybeden Aynur Yaman da yetim kalan 7 çocuğuna hem annelik hem babalık yaptığını söyledi.

"Eşimi kaybettiğimde en küçük oğlum dört aylıktı. Onu babasının fotoğrafıyla avutuyorum." diyen Yaman, her Anneler Günü'nde acısının tazelendiğini dile getirdi.

Yaman, eşinin saldırıdan önceki son Anneler Günü'nde hediye ettiği yüzüğü hala sakladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hem annesine hem de bana yüzük almıştı. Eşim bu konuda çok duyarlıydı. Anneler Günü asla kaçırmadığı günlerdendi. Hediye ettiği yüzüğe bakıp kendimi avutuyorum. Annelerin yüreği yanıyor. Her perşembe mezarlığı ziyaret ediyoruz. Hala mezarlıkta feryat ediyor, ilk günkü gibi ağlıyor, birbirimizi teselli ediyoruz. Katliamda hayatını kaybedenler gencecikti, ölüme hazır değillerdi."