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Duruşmada avukattan ilginç savunma: Silah doğrultmak zorunda kalırım

23.06.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Muhammet Yaşar’ı (34) öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Kenan Erdal (23), haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı Hakan Gündoğdu, eylemin 'meşru müdafaa' olarak işlendiğini ifade ederek, "Sayın heyetten çok özür dileyerek söylüyorum ama bugün heyetten herhangi biri bana silah doğrultursa ben de kendimi korumak için silah doğrultmak zorunda kalırım" dedi.

Duruşmada avukattan ilginç savunma: Silah doğrultmak zorunda kalırım

Olay, geçen yıl mayıs ayında, Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi, 1'inci Yeşim Sokak'ta meydana geldi. Para meselesi nedeniyle husumetli olan iki grup, konuşmak için bir araya geldi. Burada çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Muhammet Yaşar, Kenan Aladağ ve Mehmet Fatih Şahap yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Yaşar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahap ve Aladağ ise tedavilerinin ardından taburcu oldu. Polis, olayla ilgili Mehmet Fatih Şahap ve Kenan Erdal'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kenan Erdal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konurken, Şahap adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kavga anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kenan Erdal’ın belindeki silahı çıkarıp karşı gruba ettiği ve hayatını kaybeden Muhammet Yaşar'ın yere düştüğü yer aldı.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan Kenan Erdal karar duruşmasına çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tutuklu sanık Kenan Erdal, duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Mahkeme salonuna izleyici alınmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"O ANKİ HEYECANLA SİLAHIN TETİĞİNE BASTIM"

Duruşmada son sözleri sorulan Kenan Erdal, "Keşke bu olay yaşanmasaydı. Pişmanım, ancak maktul oraya gelince küfreder şekilde geldi. Daha sonra Kenan'ın boynunu tuttu ve silahı çıkarttı. Ben de onu korumak amacıyla silahımı çıkarttım. Mehmet Fatih de bana silahı doğrultmuştu. Kamera kayıtlarında vardır. O anki heyecan ile silahın tetiğine bastım. Daha sonra da tutukluluk yaptı ve patlamadı. Muhammed'in vurulduğunu da görmedim. Takdir mahkemenindir. Ölen kişinin ailesinden de özür diliyorum" dedi.

AVUKAT: BİRİ BANA SİLAH DOĞRULTURSA BEN DE SİLAH DOĞRULTURUM

Sanığın avukatı Hakan Gündoğdu, mahkeme heyetine müvekkilinin eylemi 'meşru müdafaa' olarak işlediğini ifade ederek, "Müvekkil eylemi bile isteye işlememiştir. Sayın heyetten çok özür dileyerek söylüyorum ama bugün heyetten herhangi biri bana silah doğrultursa ben de kendimi korumak için silah doğrultmak zorunda kalırım. Aynı şeyi sizler de yaparsınız" diye konuştu.

HEM HAKSIZ TAHRİK HEM DE İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI

Mahkeme heyeti son savunmaların ardından kararını verdi. Heyet sanık Kenan Erdal’a önce 'Kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ardından sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirerek cezasını 15 yıla indirdi. Mahkeme başkanı sanığın mahkemedeki tavırlarını da göz önünde bulundurarak iyi hal indirimiyle beraber Erdal'ın cezasını 12,5 yıla düşürdü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet silahlı saldırı
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