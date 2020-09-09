Duş alırken bacaklarındaki morlukları fark etti, hayatı değişti!

İngiltere'de yayın yapan Kanal 4'ün sevilen şovunun sunucusu olan Laura Hamilton, bacaklarının büyük morluklarla kaplı olduğunu fark etti ancak başarılı sunucunun çürüklerin nereden geldiğine dair hiçbir fikri yoktu. Laura, duş alırken bacaklarına dikkatlice baktı ve o anda bir şeylerin yolunda gitmediğine emin oldu.

Laura, kendisi hakkında yaptığı keşif için "Korkunçtu" diyor. Sorun, kızı Tahlia bebekken başladı. Başarılı sunucu, "Oldukça katı bir diyet uyguluyordum" diyor. Şeker ve karbonhidratı kesmiştim ve hayatımda olmadığım kadar zayıftım."

"Çok egzersiz yapıyordum ve gerçekten iyi durumda olduğumu hissediyordum" diyen Laura Hamilton, morlukları fark etmeye başladı.

Kocası Alex ve çocukları Rocco ve dört yaşındaki Tahlia ile birlikte yaşayan Laura, gizemli bir şekilde ortaya çıkan morlukları nasıl fark ettiğini şöyle anlattı:

“Tahlia yaklaşık yedi aylıkken, bir fitness uygulamasının çekimleri için Portekiz'e gidecektim, ancak gitmeden birkaç gün önce bacaklarımda çıkan morlukları fark etmeye başladım.”