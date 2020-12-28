Duş başlığındaki kireci kökünden söküp atıyor! Derinlemesine temizleyen şey...

Duş başlığınızı düzenli olarak temizliyor musunuz? Değilse, şimdi başlama zamanı. Duş başlığında genellikle zamanla tıkanmalara yol açabilen büyük miktarda kireç tortusu oluşur bu da suyun akış hızını yavaşlatır.

DUŞ BAŞLIĞINI KARBONATLA TEMİZLEME YÖNTEMİ

Duş başlığınızı karbonat ve sirke ile nasıl temizleyeceğinize dair çok sayıda yöntem vardır. Kovayı 1/3 bardak karbonat ve bir bardak sirke ile doldurun. Karışım köpürmeye başlayacak, bu da duş başlığını temizlemek için tam olarak ihtiyacımız olan şey. Duş başlığının karışıma tamamen daldırıldığından emin olun. Duş başlığını bir gece kovanın içinde bırakın. Kullanmadan önce ılık suyla durulayın

