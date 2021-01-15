DUS-STS Diş Hekimliği, E-YDS 13, DİB-MBSTS, YDUS sınav tarihleri 2021 belli oldu mu? ÖSYM'nin sınav tarihleri açıklaması!

Geçtiğimiz yılın son günlerinde yapılması beklenen DUS-STS Diş Hekimliği, E-YDS 13, DİB-MBSTS, YDUS sınavları hangi tarihlerde yapılacak henüz netleşmedi. Okulların yüz yüze eğitimine tekrar başlaması için yapılan bazı açıklamaların ardından ÖSYM'nin ertelediği sınavlar tekrar gündem oldu. Koronavirüs salgınındaki artışlardan dolayı ÖSYM tarafından ertelenen sınavlar, vaka sayısı azaldığında tekrar yapılması bekleniyor. Koronavirüs vaka sayılarının hızla azalması ile adaylar; "ÖSYM ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak, DUS-STS Diş Hekimliği, E-YDS 13, DİB-MBSTS, YDUS sınav tarihleri belli oldu mu" sorularına cevap arıyor. İşte DUS-STS Diş Hekimliği, E-YDS 13, DİB-MBSTS, YDUS sınavları son durum detayları...
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs vaka sayılarındaki artıştan dolayı, ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ALES, YÖKDİL, DUS-STS Diş Hekimliği, E-YDS 13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarının ertelendiği paylaşılmıştı. Alınan tedbirlerin ardından tüm yurttan güzel haberlerin gelmesi ve vaka sayıların azalması ile birlikte, ÖSYM'nin ertelediği sınavları ne zaman yapacağı sorusu gündem oldu.
Ertelenen ÖSYM sınav tarihlerine ilişkin henüz ÖSYM’den bir açıklama gelmedi. Hergün ÖSYM'nin resmi internet sayfasında duyuruları takip eden adaylar, ALES, YÖKDİL, DUS-STS Diş Hekimliği, E-YDS 13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarıne zaman yapılacak merak ediyor. Koronavirüs aşısı gelişmelerinin hız kazanması ve AŞILA uygulamasının da aktif olmasıyla birlikte ertelenen sınavların yakın bir tarihte tekrar yapılması bekleniyor. Adaylar bu süreçte Ocak ayının son günlerinde ya da Şubat ayının başında ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmesini bekliyor. ÖSYM tarafından duyuru yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.
ÖSYM Başkanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında ÖSYM sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Yeni tarihler hakkında henüz açıklama gelmedi. ÖSYM şu açıklamada bulundu.
ÖSYM'den yapılan son açıklaması şöyle:
"Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."
Okuyucu Yorumları 0 yorum