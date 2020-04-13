Duşakabinleri ayna gibi yapmak mümkün! İşte kimsenin bilmediği o yöntem...

Birkaç pratik yöntemle duşakabin temizliğini son derece pratik şekilde yapmak mümkün. Nasıl mı? Devamı yazımızda...

DİŞ FIRÇASI İLE YÜZEY TEMİZLEME

Duşakabininizin kapısında metal malzeme detayı varsa bu kısımları kullanılmamış bir diş fırçası yardımı ile temizleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra kullanılmamış bir tıraş bıçağı da dikkatli bir şekilde kullanırsanız izleri silecektir. Bu işlemlerden sonra temizlediğiniz alanı suyla güzelce durulayın. İşte bu kadar kolay. Lekeler korksun bizden!

SİRKE İLE GELEN TEMİZLİK

Sirke, banyo köpüklerinin duşakabininizin üzerinde bıraktığı izleri silme konusunda en büyük yardımcınız olacak, bizden söylemesi! Yapmanız gereken işlem oldukça basit: Sirkeyi ısıtın ve yüzeyleri silmeye başlayın.

Fakat şöyle bir detay var: Banyonuzun herhangi bir yeri taş yapıdaysa bu yöntemi denemeyin. Sirke, taş yüzeylere büyük hasarlar verebilir. Bu yöntemin muadili olarak ise soda ve sıvı sabunu karışım haline getirip bir bulaşık süngerine dökün, daha sonra ise yüzeyi temizleyin, ardından ılık su ile durulayın. Gelsin mis gibi ve lekesiz duşakabin camları!