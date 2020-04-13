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Duşakabinleri ayna gibi yapmak mümkün! İşte kimsenin bilmediği o yöntem...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her duş sonrasında kirlenen duşakabin yüzeyi hepimizin korkulu rüyası olmuş durumda, öyle değil mi? Hepimiz tertemiz, her an ışıl ışıl parlayan bir duşakabin hayali kurarız. Aslında bu hayalimizi gerçekleştirmek çok kolay! Çeşitli yöntemlerle duşakabinimizi eskisinden çok daha parlak ve temiz bir hale getirebiliriz.

Duşakabinleri ayna gibi yapmak mümkün! İşte kimsenin bilmediği o yöntem...

Birkaç pratik yöntemle duşakabin temizliğini son derece pratik şekilde yapmak mümkün. Nasıl mı? Devamı yazımızda...

DİŞ FIRÇASI İLE YÜZEY TEMİZLEME

Duşakabininizin kapısında metal malzeme detayı varsa bu kısımları kullanılmamış bir diş fırçası yardımı ile temizleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra kullanılmamış bir tıraş bıçağı da dikkatli bir şekilde kullanırsanız izleri silecektir. Bu işlemlerden sonra temizlediğiniz alanı suyla güzelce durulayın. İşte bu kadar kolay. Lekeler korksun bizden!

SİRKE İLE GELEN TEMİZLİK

Sirke, banyo köpüklerinin duşakabininizin üzerinde bıraktığı izleri silme konusunda en büyük yardımcınız olacak, bizden söylemesi! Yapmanız gereken işlem oldukça basit: Sirkeyi ısıtın ve yüzeyleri silmeye başlayın.

Fakat şöyle bir detay var: Banyonuzun herhangi bir yeri taş yapıdaysa bu yöntemi denemeyin. Sirke, taş yüzeylere büyük hasarlar verebilir. Bu yöntemin muadili olarak ise soda ve sıvı sabunu karışım haline getirip bir bulaşık süngerine dökün, daha sonra ise yüzeyi temizleyin, ardından ılık su ile durulayın. Gelsin mis gibi ve lekesiz duşakabin camları!

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KATI SABUNA VEDA EDİN!

Sabun köpüğünün bıraktığı izlerin ne kadar can sıkıcı bir olduğunu kesinlikle biliyoruz. Bunun temel sebebi katı sabunların içerisinde yer alan yağ asitlerinden kaynaklanıyor. Katı sabun kullanmayıp bunun yerine güvenilir bir markanın duş jelini kullanırsanız banyonuzda sabun köpüğü izlerini çok daha az görmeye başlayacaksınız. Bu yöntem, katı sabun kullanımından çok daha pratiktir.

DUŞ SONRASINDA DUŞAKABİN KAPISINI AÇIK BIRAKIN

Duşakabin camındaki inatçı lekelerin büyük çoğunluğu duş sonrasında duşakabin kapınızı açmamaktan kaynaklanıyor. Kapalı kaldığı takdirde buharlaşmanın etkisi ile camlarda izler kalacaktır. Fakat kapıyı açarsanız leke bırakmadan cam kuruyacaktır. Kesinlikle denemelisiniz!

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SİRKE VE KABARTMA TOZUNUN GÜCÜ

Ufak bir kase içerisine bir miktar kabartma tozu ve sirke ekleyin. Daha sonra meydana gelen karışımın kabarcıklar oluşturduğunu gözlemleyeceksiniz. Bu kabarcıklar tamamen durduğunda ise duşakabininizin camını bu karışımla bir bulaşık süngeri yardımı ile temizleyebilirsiniz. 5-10 dakika süresince karşımı sürdüğünüz yerlerde bekletin. Daha sonra ise suyla özenli bir biçimde yıkayın. Tertemiz bir banyonuz olacak, göreceksiniz!

LİMON YARDIMINIZA YETİŞECEK

Limonun birçok yararı var ama eminiz bu yararını hiç duymamışsınızdır. Ufak bir limonu ikiye kesin. Limonun yarısını karbonatla birlikte güzelce karıştırın. Meydana gelen karışımı duşakabininizin cam kapısını silmek için kullanın. Daha sonra ise ılık bir su ile yüzeyi durulayın.


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