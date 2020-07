'Düşmanımın başına gelmesin, benden de uzak olsun' diyeceğiniz türden acayip alerjiler...

SU HARİÇ TÜM YİYECEK VE İÇECEKLERE KARŞI ALERJİ

Bu alerji türünün dünyada yaşayan tek bir canlı örneği var, o da Avustralyalı Kaleb Bussenschutt. Kaleb'in suya, buza ve bazı markalarda üretilen limonata dışında yeryüzünde tüketebileceği her şeye alerjisi var. Vücudu yediği her şeyi istifra etmesine neden oluyor. Kaleb, her gün 20 saat boyunca midesine aktarılan gıdalar yardımıyla besleniyor.

PARA ALERJİSİ

Lidya'lılardan beri ortaya çıkan en kötü alerji türlerinden biri olan para alerjisi aslında dünyadaki en yayın alerjilerden biri. Paranın yapısında bulunan nikel; döküntü, kızarıklık, su toplaması ve kaşıntı gibi tepkimelere neden oluyor.

TEKNOLOJİ ALERJİSİ

Son yıllarda hasta bina sendromu olarak da adlandırıla bu alerji, migrene benzer bir baş ağrısına ve deri reaksiyonlarına neden oluyor. Teknoloji alerjisinin en olası nedeni; kurutma makinesi, fırın, cep telefonu gibi eşyalardan yayılan elektro-manyetik kirlilik.