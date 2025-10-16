KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Duşta fark etti hayatı kurtuldu: 3 ayda meme kanserini yendi

Ankara’da yaşayan 2 çocuk annesi okul öncesi öğretmeni Leyla Kızıltaş (40), duş sırasında kendi kendine yaptığı elle muayenede sol göğsünde kitle fark etti. Hastaneye başvuran Kızıltaş’a yapılan tetkikler sonucu erken evre meme kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat ve ardından uygulanan tedaviyle sadece 3 ayda sağlığına kavuşan Kızıltaş, erken teşhisin önemine dikkat çekerek, “Elle muayene çok basit ama hayat kurtarıyor” dedi.

Duşta fark etti hayatı kurtuldu: 3 ayda meme kanserini yendi

2 çocuk annesi okul öncesi öğretmeni Leyla Kızıltaş, geçen mart ayında duşta kendi kendine yaptığı muayene sırasında sol göğsünde kitle fark etti. Hastaneye başvuran Kızıltaş’a yapılan tetkiklerin ardından meme kanseri erken evre tanısı konuldu. Kızıltaş, özel hastanede gerçekleştirilen ameliyat ve ardından uygulanan tedaviyle 3 ayda sağlığına kavuştu.

Duşta fark etti hayatı kurtuldu: 3 ayda meme kanserini yendi 1

"BENCE KADIN KENDİ VÜCUDUNU EN İYİ TANIYANDIR"

Hastanede kontrolleri süren Kızıltaş, ilk teşhis konulduğunda büyük şok yaşadığını anlatarak, "Bence kadın kendi vücudunu en iyi tanıyandır. Elle muayene çok önemli ve çok basit. Erken tanı hayat kurtarıyor. Beni bu süreçte en çok motive eden de çocuklarımdı. Çünkü anne olunca bir şey gelirse başınıza ilk aklınıza gelen çocuklarınız oluyor. Onlar için ayakta kalmaya çalışıyorsunuz. Kendimi motive etmemin de iyi olmaya çalışmamın da bir an önce iyileşmek istemenin de tek sebebi çocuklarım. Doktorum da bir anne, duygularımı anladığı için bu konuda çok destek oldu bana" dedi.

Duşta fark etti hayatı kurtuldu: 3 ayda meme kanserini yendi 2

'ANI YAŞASIN HERKES'

Kızıltaş, operasyona iyileşeceğini düşünerek hazırlandığını söyleyerek, "Mastektomi ameliyatı oldum ve göğsüm tamamen alındı. Lenf bezlerine de bakıldı ama onlarda sorun çıkmadı. Operasyondan sonra her şeyin geçici olduğunu düşündüm. Geçti, gitti diye düşündüm. Tabii bir süre sol kolumu kullanamadım. Fiziksel görünümüm değişti; ama eşimin ‘böyle de güzelsin’ demesi, çocuklarımla seçtiğimiz peruklar beni motive etti. Bu süreci yaşayan kadınlar; korkmasınlar, hayata sıkı tutunsunlar. 'Anı yaşasın herkes' diyorum. Çünkü hayat çok hızlı akıyor ve her şey olabiliyor. Sevdiklerinizle birlikte olmak çok önemli. Bu hastalıktan sonra yolda gördüğüm benim gibi olan birilerine sarılmak istiyorum. ‘Korkma ben de buradayım' demek istiyorum" dedi.

Duşta fark etti hayatı kurtuldu: 3 ayda meme kanserini yendi 3

"MEME KANSERİ GENÇ YAŞTA KARŞIMIZA ÇIKIYOR"

Leyla Kızıltaş’ın operasyonunu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız ise son yıllarda meme kanserinin çok genç yaşlarda ortaya çıkmaya başladığını söyleyerek, "Kadınlarda en sık görülen kanser grubundan. Bunun için sürekli biz doktorlar, ‘erken tanı hayat kurtarır’ diye tarama testlerini yaptırmalarını ya da en azından kendi kendilerine meme muayenelerini yapmalarını öneriyoruz. Kendi kendine meme muayenesi yapmak demek aslında her kadının haftalık banyosunda ya da ayda bir kez ellerini başının arkasına alarak meme dokusunu kendi kendine muayene etmesiyle takip edeceği bir süreç. Meme kanseri erken tanıyla tedavi edilebilir bir hastalıktır. Cerrahi operasyonlarda eskiden tüm memeyi çıkarıyorduk; ancak şimdi teknolojinin gelişmesiyle beraber, memeyi koruyucu operasyonlar yapabiliyoruz. Koltuk altını koruyucu operasyonlar yapabiliyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle meme kanserini çok daha kolay tedavi edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadın çiftçinin ilk hasadını ayılar yedi!Kadın çiftçinin ilk hasadını ayılar yedi!
Masum da olabilir, tehlikeli de!Masum da olabilir, tehlikeli de!

Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri Ankara kanser belirtileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.