Yeni salgın kapıda mı? Uzmanlardan çarpıcı uyarı: Salgını durdurmak için 10 gün

Bilim insanları, hayvandan insana bulaşan hastalıklarda ilk 10 günün kritik olduğunu vurgularken, kuş gribi için erken müdahalenin salgını durdurabileceği, gecikmenin ise kontrolü neredeyse imkânsız hale getirdiği uyarısında bulundu. Eğer önlem alınmazsa yeni bir pandemi söz konusu olabilir.

Çiğdem Sevinç

Bilim insanları, yeni bir salgının önüne geçebilmek için ilk günlerin hayati önem taşıdığını açıkladı. Yapılan yeni araştırmalara göre, hayvandan insana bulaşan hastalıklar yaklaşık iki hafta içinde kontrol edilemez hale gelebiliyor.

Araştırmaya göre, bir salgın ilk belirtiler ortaya çıktıktan sonra 10 gün içinde fark edilip müdahale edilirse durdurulabiliyor. Ancak bu süre kaçırıldığında hastalık insanlar arasında yayılmaya başlıyor ve kontrol altına almak çok zorlaşıyor.

KUŞ GRİBİ ALARMI

Uzmanlar özellikle kuş gribi (H5N1) konusunda uyarıyor. Şu anda kuş gribi birçok bölgede yabani kuşları etkiliyor. Hastalık büyük oranda kuşlarla sınırlı kalsa da, insanlara bulaşan vakalar da görüldü. Bu vakalarda ölüm oranının yaklaşık yüzde 30 olduğu belirtiliyor. Ancak vaka sayıları şu an için düşük seviyede.

ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR

Hindistan’ın güneyinde, kümes hayvancılığı yapılan bir bölgede yaklaşık 10 bin kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, hastalıklı kuşların erken dönemde itlaf edilmesiyle insanlara bulaşma riskinin ciddi şekilde azaldığı ortaya kondu. Araştırmaya göre 20 gün beklenirse, virüsün çiftçilere sıçrama ihtimali çok yükseliyor.

Anahtar Kelimeler:
hastalık salgın
