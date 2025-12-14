KADIN

Evdeki malzemelerle selülit iksiri: Her sabah bir bardak için

Selülit görünümünü azaltmak ve kolajeni desteklemek için ihtiyacınız olan her şey bu doğal sabah karışımında. Evdeki malzemelerle selülit iksiri yapabilirsiniz.

Ne yazık ki selülit için anlık ve sihirli bir çözüm yok. Ancak, doğru besinlerle vücudunuzu içeriden destekleyerek o pürüzsüz görünüme kavuşmanız kesinlikle mümkün.

Kilo vermeye ve yağsız kas gelişimini destekleyen gıdalarla vücudunuzun metabolizmasını canlandırırken bir yandan da kolajen üretimini artırın.

Can attığınız o pürüzsüz görünüm için vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitaminler, mineraller ve antioksidanlarla dolu bu süper karışımı her sabah içerek değişimi başlatabilirsiniz.

SELÜLİT BİTİREN TARİF

Malzemeler:
2 adet pancar (özellikle saplarını kullanın, lif ve mineral deposu!)
2 adet havuç
1 adet elma,
Yarım limon,
1⁄4 inç parça taze zencefil

Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri blender veya meyve sıkacağında birleştirin. Beklemeden taze taze tüketin! Bu güçlü karışım, selülit görünümünü azaltmaya destek olurken, aynı zamanda size enerji ve canlılık katacak!

