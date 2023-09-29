Düştüğü çukurda günler sonra avcılar tarafından fark edilmişti! Fransız gezgin kadın yoğun bakımda: Bilinci kapalı...

Geçtiğimiz günlerde, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde domuz avcıları tarafından maden sahasında fark edilen Fransız Gezgin Marie Laure’nin (61) Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesindeki tedavisi tedavisi sürüyor.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR! BİLİNCİ KAPALI

Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Laure’nin vücudunda çeşitli kırıklar olduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Fransız Gezgin Kadının yapılan çeşitli muayenelerinde bel ve kaburgasında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastanede anbean takip edilen Fransız Gezgin Laure’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili başlattığını incelemenin devam ettiği bildirildi. (İHA)