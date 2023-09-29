HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Düştüğü çukurda günler sonra avcılar tarafından fark edilmişti! Fransız gezgin kadın yoğun bakımda: Bilinci kapalı...

Düştüğü çukurda günler sonra avcılar tarafından fark edilmişti! Fransız gezgin kadın yoğun bakımda: Bilinci kapalı...

29.09.2023 11:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde maden sahasında düşerek vücudunda çeşitli kırıklar bulunan Fransız Gezgin Kadın’ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Düştüğü çukurda günler sonra avcılar tarafından fark edilmişti! Fransız gezgin kadın yoğun bakımda: Bilinci kapalı...

Geçtiğimiz günlerde, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde domuz avcıları tarafından maden sahasında fark edilen Fransız Gezgin Marie Laure’nin (61) Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesindeki tedavisi tedavisi sürüyor.

3926811e-3f6c-4ba9-8dfe-fac44be134b8

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR! BİLİNCİ KAPALI

Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Laure’nin vücudunda çeşitli kırıklar olduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Fransız Gezgin Kadının yapılan çeşitli muayenelerinde bel ve kaburgasında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

42918611-2303-4d55-b196-048a3ad822a3

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Hastanede anbean takip edilen Fransız Gezgin Laure’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

e8512c5e-9161-4ab6-ae5f-efe13169e9cf

Öte yandan, Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili başlattığını incelemenin devam ettiği bildirildi. (İHA)

'Çok acayip ince bir sesti' Çukurdan bir el uzatıldığını gördüler... 'Çok acayip ince bir sesti' Çukurdan bir el uzatıldığını gördüler...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran vahşet! Tartıştığı annesini av tüfeğiyle katlettiKan donduran vahşet! Tartıştığı annesini av tüfeğiyle katletti
Cami yakınında bombalı saldırı! Bilanço ağırCami yakınında bombalı saldırı! Bilanço ağır
"35 yıldır ilk defa..." Sözleri tedirgin etti: "Ortada normal olmayan bir gelişme var""35 yıldır ilk defa..." Sözleri tedirgin etti: "Ortada normal olmayan bir gelişme var"
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ fransız

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi

Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.