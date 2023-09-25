HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Çok acayip ince bir sesti' Çukurdan bir el uzatıldığını gördüler... Fransız gezgin günlerdir oradaymış! Böyle kurtarıldı

'Çok acayip ince bir sesti' Çukurdan bir el uzatıldığını gördüler... Fransız gezgin günlerdir oradaymış! Böyle kurtarıldı

25.09.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Çorlu'da domuz avına çıkan avcılar, maden sahasında yaklaşık 3 gündür mahsur kalan 61 yaşındaki Fransız gezgin kadını fark etti. Gezgin, itfaiye tarafından bitkin vaziyette sağ kurtarıldı. Olayı anlatan avcı, "Sanki bir kedi sesi duydum ama çok acayip ince bir sesti" ifadelerini kullanırken "Başında baret olan bir kişinin bitkin halde yerde yattığını gördük, hemen ekiplere haber verdik" şeklinde konuştu.

'Çok acayip ince bir sesti' Çukurdan bir el uzatıldığını gördüler... Fransız gezgin günlerdir oradaymış! Böyle kurtarıldı

Tekirdağ'da, Yenice kırsalında domuz avına çıkan Hüseyin Destegül ve arkadaşı Erdi Toprak, maden sahasından sesler duydu. Kedi sesleri geldiğini zannettikleri yere doğru yaklaşan avcılar, çukurdan bir el uzatıldığını gördü. Maden sahası içinde bir vatandaşın mahsur kaldığını fark eden avcılar, jandarma, itfaiye ve sağlık birimini arayarak yardım talebinde bulundu.

AW038076_02

3 GÜNDÜR DÜŞTÜĞÜ YERDE MAHSUR KALAN FRANSIZ GEZGİN KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 gündür düştüğü yerde mahsur kalan Fransız gezgin Marie Laure’yi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası kurtardı. Bitkin durumdaki 61 yaşındaki Fransız kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisi için Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

AW038076_04

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

AW038076_05

"KEDİ SESİ GİBİ İNCE BİR SES DUYDUK"

Öte yandan, yaşadıklarını anlatan avcı Hüseyin Destegül, “Avlanmak için yer bakıyorduk. Arazide yürürken çukur bir yer gördük. Merak ettim, arkadaşa dedim gel bakalım ne var burada su mu var diye. Sanki bir kedi sesi duydum ama çok acayip ince bir sesti. Daha sonra oraya doğru bağırdık birinin pet şişe salladığını fark ettik. Durumu net görebilmek için uçurumun diğer ucuna geçince başında baret olan bir kişinin bitkin halde yerde yattığını gördük. Ardından hemen ekiplere haber verdik. Çok zor bir yerdeydi, bizim için de tesadüf oldu. Umarım sağlığına ve ailesine kavuşur” diye konuştu. (İHA)

AW038076_06

Sokak ortasında yere yatıp... Hem şaşırtan hem yürek sızlatan anlar Sokak ortasında yere yatıp... Hem şaşırtan hem yürek sızlatan anlar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yerlikaya duyurdu: 45 zehir taciri yakalandıYerlikaya duyurdu: 45 zehir taciri yakalandı
Turistler her şeyi kameraya aldı! Taksiciden dudak uçuklatan ücretTuristler her şeyi kameraya aldı! Taksiciden dudak uçuklatan ücret
Erdoğan'dan Nahçıvan'a ziyaretErdoğan'dan Nahçıvan'a ziyaret
Anahtar Kelimeler:
Avcı Gezgin Tekirdağ Çorlu Maden domuz avı fransız

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Düğünden dakikalar önce! Baldızları damadın önünde twerk yaptı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Şıklığın ve rahatlığın ötesine geçin! Camper'da indirim başladı

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Eşini öperken kulağının zarını deldi! "Cok diye ses çıkarır"

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.