Düştükten sonra içinden PKK'lılar çıkmıştı! O helikopterin şifresi... Gözler o ülkeye çevrildi: Çok konuşulacak 'VIP' detayını açıkladı

PKK'lıları taşıyan helikopter terör örgütünün eline nasıl geçti? Helikopterin Kuzey Irak'ta Duhok kentinde düşmesinin ardından peş peşe açıklamalar geliyor. Helikopterin Fransa'ya ait olduğunun çıkmasının ardından gözler Fransa'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Aslan, "Fransa'nın burada bir açıklama yapması lazım. Çünkü basına yansıyan görüntülerde helikopterin seri numarası açıkça görülüyor. Bu helikopter kime satılmış?" diye konuştu.

TSK İDDİAYI YALANLAMIŞTI

Medyada "Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta TSK'ya ait helikopterin düştüğü"ne ilişkin iddialar yer almış, MSB kaynakları söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını vurgulamıştı.

ÖLENLER PKK'LI ÇIKTI

IKBY Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklama yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kürdistan Bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükümeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor."

"9 ADET DAHA HELİKOPTER OLDUĞU ÖNE SÜRÜLÜYOR"

Helikopterin düşmesinin ardından akıllara gelen sorularla ilgili NTV'ye konuşan Doç. Dr. Murat Aslan ise şunları söyledi:

"Irak kuzeyinde PKK unsurları bir helikopterle bir noktadan başka bir noktaya nakledilebiliyor ve bu helikopterin PKK'ya ait olma olasılığı yüksek. Kimi basın yayın organlarına göre bu helikopter Süleymaniye'deki Kürdistan Yurtsever Birliği'ne daha önce verilmiş helikopter. Ve 9 adet daha helikopter olduğuna yönelik bazı haberler geçiyor."

"BU HELİKOPTER KİME SATILMIŞ?"

Aslan, helikopterin Fransa yapımı olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Ama gerçek olan husus şu. AS350 Eurocopter Cougar olarak bilinir. Küçük bir versiyonudur, bu helikopter. Fransa'nın burada bir açıklama yapması lazım. Çünkü basına yansıyan görüntülerde helikopterin seri numarası açıkça görülüyor. Bu helikopter kime satılmış? Satılan entite, Kürdistan Yurtseverler Birliği olabilir veya PKK'nın kendisi olabilir. Bu helikopteri hangi maksatla kime neden tahsis etmiş? Burada detaylı bir inceleme yapmak lazım. Burada MİT'e büyük bir görev düşüyor kanaatimce."

"ÇOĞUNLUKLA 'VIP' TAŞINIR"

"Helikopterle taşınacak kişi çoğunlukla VIP dediğimiz çok önemli kişidir. Burada terör örgütünün unsurları eğer helikopterle taşınıyorsa 6-7 kişilik bir helikopterle muhtemelen bir faaliyeti bir şekilde gören inceleyen nezaret eden veya katılan bir tören olabilir veya ABD Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı görüşmelere katılmış olabilir. Bir şey diyemiyorum. Ve daha sonra Kandil'e dönme maksadıyla Süleymaniye'ye intikal eden bir grup olabilir. Tabii bu bir projeksiyon, doğruluğu nedir bir şey diyemiyorum. Ancak 2-3 tane alelade teröristin helikopterle bir noktadan başka bir noktaya nakledilmesini ben pek mümkün görmüyorum."