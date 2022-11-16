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Düşük göz kapağı problemi nasıl tedavi edilir?

16.11.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlanmanın en büyük belirtisi kaş ve göz kapağı sarkmalarıdır. Kaşların yüz ifadesi üzerinde büyük etkisi vardır. Asimetrik ve sarkık kaşlar ifadeyi düşürebilir ve kötü görünmesine neden olabilir. Çeşitli kaş kaldırma yöntemleri daha genç ve daha enerjik görünmenizi sağlayabilir.

Düşük göz kapağı problemi nasıl tedavi edilir?

Düşük göz kapağı sorunu nüfusun yüzde 5'ini etkiler ve yaşla birlikte daha sık görülür. Düşük kaşlar ve göz kapakları görme bozukluklarına neden olabileceğinden kişinin görüşünü etkileyebilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlsun Aka, düşük göz kapağı ile ilgili merak edilenleri sizler için derledi.

KAŞ VE GÖZ KAPAĞI SARKMALARININ NEDENLERİ NELERDİR?

Kaşların ve göz kapaklarının sarkmasının muhtemelen en yaygın nedeni birden fazladır ve bunlardan biri yaşlanmadır. Yaşlandıkça göz kapaklarınızı kaldıran ve açık tutan kaslar yerçekimi altında zayıflar ve küçülmeye başlar. Bazı durumlarda göz kapaklarını açan kaslar doğuştan zayıf olabilir. Aynı şey kaşlar için de geçerli. Zamanla kaşları tutan kaslar zayıflar ve kaşlar sarkar.

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KAŞ VE GÖZ KAPAĞI DÜŞÜKLÜĞÜ BİR VEYA İKİ GÖZDE GÖRÜLEBİLİR

Bazı durumlarda hafif sarkma meydana gelir ve bazı durumlarda sarkık kaşlar veya göz kapakları göz bebeği seviyesine kadar düşer. Bu ve benzeri durumlarda görme kısıtlıdır ve kişi görme kaybı yaşanır. Sarkma deneyimi ileri düzeyde değilse, beyin durumu tanır ve hasta fark etmese bile göz kapaklarını veya kaşlarını kaldırmaya çalışır.

Düşük kaş ve göz kapaklarının tedavisinde tercih edilen yöntem cerrahidir. Lokal anestezi altında yapılan ameliyatta göz kapağını kaldırılır ve kesi bölgesinden kasları güçlendirilir. Kişiden kişiye değişmekle birlikte yaklaşık 1 saat süren operasyonun ardından gerekli kontrollerin ardından hasta taburcu edilir. Kişi rahatlıkla günlük yaşantısına dönebilir. Hafif şişlik ve morluk görülebilir, bu belirtiler normaldir.
Kaş kaldırma yöntemleri arasında yüze uygun bir yöntem seçmek önemlidir. Ayrıca kaşların ne kadar kaldırılacağına doktorla birlikte karar verilmelidir. Kaş kaldırma operasyonundan sonra kontrol için belirli bir zaman aralığı gerekir.

DİNAMİK BAKIŞLARA SAHİP OLUNABİLİR

İple kaş ve yüz germe yöntemi diğer alternatiflere kıyasla en sık tercih edilendir. Bunun en büyük sebebi ise çok daha avantajlı olmasıdır. İşlem boyunca herhangi bir cerrahi işlem, kesi yapılmadığı için riski düşük bir yöntemdir. Bununla beraber cerrahi komplikasyon yaşanma ihtimali de düşüktür. Kaş kaldırma işleminden sonra ödem, morarma ya da kızarıklık daha az oluşur ve kişi hemen günlük hayatına geri dönebilir. Kullanılan ipler sayesinde kaş bölgesinde kollajen ve elastin üretimi desteklenir kişi daha genç bir görünüme kavuşur. Bakışlar ise daha genç ve sağlıklı bir görünüm kazanır.

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Botoks uygulaması ile kaş kaldırma işlemi ise ameliyattan korkanlar için mükemmeldir. Botoks ile kaş kaldırma yönteminde işlem kaş analizi ile başlar. Bu, belirlenen yere botulinum toksini enjekte edilerek yapılır. Kullanım sırasında özel ince uçlu iğne kullanıldığı için kişi ağrı hissetmez. İşlem sonrası kızarıklık herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendi kendine geçer. İşlemden sonra kaşları kalkar, yorgun ifadeden kurtulunur ve genç bir görünüm sağlanır.

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Anahtar Kelimeler:
göz kapağı düşmesi

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