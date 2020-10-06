Düşük sperm sayısına dikkat! Bu soruna sahip olmak...

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, bu konuda çiftlere önemli tavsiyelerde bulunuyor: ERKEKLERDE SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Eğer bir erkekseniz, eşinizin hamile kalmasını zorlaştırabilecek bazı sebepler şunlardır: Düşük sperm sayısı

Zayıf sperm hareketliliği

Deforme olmuş yapıda sperm

Sperm kanallarının kapalı olması KADINLARDA EN ÖNEMLİ NEDENLER Kadınların karşılaştığı en yaygın sorunlar şunlardır: -Düzenli olarak yumurta bırakmayan yumurtalıklar -Tıkalı fallop tüpleri -Rahim boynundaki veya rahimdeki sorunlar ZAMAN VE İZLEME Bazen hamile kalmak istediğinizde zamanlama karşılaşılan başlıca zorluklar arasında ilk sırada yer alır. Seks yapmak için en iyi günleri tahmin eden bir evde yumurtlama testini kullanmayı deneyebilirsiniz. Yumurtalıklarınız yumurta bırakmadan önce hormonlarda bir artış olduğunu fark eder. Testi birkaç gün içinde tekrar yapmanız gerekebilir. YUMURTLAMA SORUNLARI Normalde ‘yumurtlayamıyor’ yani yumurtalıklarınızdan yumurta salamıyorsanız, tıp size yardımcı olacaktır. Bu durumda en yaygın ilaç seçimi klomifendir. Bunu alan kadınların yaklaşık yarısı, genellikle üç döngü içinde hamile kalmaktadır. İkizlere (veya daha fazlasına) hamile kalma olasılığınızın daha yüksek olduğunu unutmayın çünkü bu, yumurtalıklarınızın bir seferde birden fazla yumurta salmasına neden olur.

ENJEKTE EDİLEBİLİR HORMONLAR 3 ila 6 ay klomifen aldıktan sonra yine de hamile kalmazsanız, doktorunuz yumurtlamanıza yardımcı olmak için doğurganlık hormonu iğneleri önerebilir. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli ilaçlarınız vardır ve işe yaramaktadırlar. TIKALI/KAPANMIŞ FALLOP TÜPLERİ İÇİN CERRAHİ UYGULAMA Bazen yara izleri yumurtaların fallop tüplerinizden aşağı inmesini engeller. Endometriozis denen bir rahatsızlığınız varsa veya pelvik enfeksiyonu veya ameliyat geçirdiyseniz aynı durum olabilir. Doktorlar bu yara dokusunu ameliyatla çıkarmaya çalışabilir, bu da bebek sahibi olma olasılığınızı artırabilir. RAHİM İÇİ TOHUMLAMA Birçok doğurganlık problemini tedavi etmek için uygulanan popüler bir işlemdir. Doktorlar siz yumurtlarken spermi rahminize yerleştirir, ancak yumurtanın kendisine değil. Yumurtlamayı tetiklemek için ilaç almanız da gerekebilir. TÜP BEBEK Bu seçenek, diğer kısırlık tedavileri işe yaramadığında umut vermektedir. İşlem; bir laboratuvarda doğrudan yumurta ve spermi birleştirir. Doktorlar ise daha sonra büyüyen embriyoları rahminize yerleştirir. Gebelik oranları 43-44 yaş arası kadınlar için yüzde 10, 35 yaş altı kadınlar için yüzde 47.