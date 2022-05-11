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'Düşük yaptım' demişti! Her şeyi itiraf etti, sokağa bırakılan bebeğin annesi çıktı

11.05.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da önceki gece doğurduğu bebeği sokağa bırakan annenin aynı gece düşük yaptığı gerekçesiyle aşırı kanama nedeniyle hastaneye giden kadın olduğu belirlendi. Bebeğin annesi olduğunu itiraf eden kadın, can güvenliğinin sağlanması için sığınma evine yerleştirilirken, kadının şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden 3 yıl önce boşandığı ve 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte bir evde yaşadığı öğrenildi.

'Düşük yaptım' demişti! Her şeyi itiraf etti, sokağa bırakılan bebeğin annesi çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gece Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Camikebir Mahallesindeki bir ara sokakta yaşandı. Gece saatlerinde bebek sesini duyan vatandaşlar, sokağı kontrol ettiklerinde poşet içerisinde yenidoğan bir bebek olduğunu fark etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, durumunun ağır olduğu gerekçesiyle dün Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

DÜŞÜK YAPTIĞINI SÖYLEYEN KADIN BEBEĞİN ANNESİ ÇIKTI

Bebeğin bulunmasından kısa süre sonra düşük yaptığı gerekçesiyle aşırı kan kaybından dolayı hastaneye başvuran 23 yaşındaki S.K. isimli kadının bebeğin annesi olduğu belirlendi. İki gündür polislere düşük yaptığı için kanamasının olduğunu söyleyen ve bebekle bir alakası olmadığını iddia eden kadının bu gün her şeyi itiraf ettiği ve can güvenliği gerekçesiyle sığınma evine yerleştirildiği belirlendi.

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HAMİLE OLDUĞUNU GİZLEYİP TUVALETTE DOĞURMUŞ

Bebeğini sokağa bırakan kadının şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden 3 yıl önce boşandığı ve 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte bir evde yaşadığı öğrenildi. Hamile olduğunu herkesten gizleyen kadının evindeki tuvalette doğum yaptıktan sonra babasının kim olduğu henüz belirlenemeyen bebeği götürüp sokağa bıraktığı belirtildi.

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(DHA)

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