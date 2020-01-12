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  4. Düşürülen uçakla ilgili İran'dan flaş açıklama: Zararı Ukrayna karşılayacak

Düşürülen uçakla ilgili İran'dan flaş açıklama: Zararı Ukrayna karşılayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 19:11 | Son Güncelleme

İran Sivil Havacılık Örgütünden, düşürülen Ukrayna uçağının verdiği zarara ilişkin yapılan açıklamada “Yeşil alan ve sivil zararı Ukrayna karşılayacak” denildi.

Düşürülen uçakla ilgili İran'dan flaş açıklama: Zararı Ukrayna karşılayacak

İran Sivil Havacılık Örgütünden, düşürülen Ukrayna uçağının verdiği zarara ilişkin yapılan açıklamada, “Ailelere ödenecek tazminat, Ukrayna ve İran arasındaki yapılacak olan anlaşmalar sonucunda belirlenecek. Ayrıca Ukrayna Havayollarına ait olan yolcu uçağı, Ukraynalı bir şirket tarafından sigortalanmış. Bu sebepten dolayı, uçağın düştüğü bölgedeki oluşan sivil bina ve yeşil alan zararı Ukrayna tarafından karşılanacak” ifadelerine yer verildi.

"DEVRİM MUHAFIZLARININ GÖZÜMÜZDEKİ DEĞERİNE GÖLGE DÜŞMEDİ"

Öte yandan İranlı milletvekili Ahmet Alireza Beygi yaptığı açıklamada, “Bu Ukrayna uçağının düşürülmesi çok büyük bir kayıp evet. Ancak bu hata, Devrim Muhafızlarının ülke nazarındaki önemini kaybetmesine yol açmadı. Muhafızlar, kurulduklarından beri ülkemizi savunuyorlar” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İran Sivil Havacılık Örgütü Ukrayna

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