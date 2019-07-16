HABER

Duterte İzlanda'yla ilişkileri kesebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 10:09 | Son Güncelleme

Filipinler ve İzlanda arasındaki ikili ilişkiler İzlanda'nın girişimiyle açılan BM soruşturması nedeniyle kesilebilir

MANİLA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, İzlanda'nın girişimiyle ülkesindeki uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) soruşturması açılması nedeniyle İzlanda'yla ilişkileri kesmeyi düşündüğü bildirildi.

Hükümet sözcüsü Salvador Panelo, yaptığı açıklamada, Duterte'nin İzlanda ile ikili ilişkileri kesmeyi ciddi biçimde düşündüğünü söyledi.

BM soruşturmasını "tek taraflı" ve "kötü niyetli" diye nitelendiren Panelo, "Soruşturma kararı, Batılı güçlerin, halkımızı yasa dışı uyuşturucu belasından korumak için egemenliğimizin gereği olan uygulamalardan nasıl rahatsızlık duyduğunu gösteriyor." dedi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte geçen hafta da İzlanda'nın girişimiyle Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele operasyonlarına ilişkin hazırlanan BM soruşturmasını eleştirerek İzlanda'nın Filipinlilerin mücadelesini anlamadığını, ülkelerindeki çok fazla buzun, İzlandalıların hayattaki tek sorunu olduğunu söylemişti.

- BM'den soruşturma kararı

BM İnsan Hakları Konseyi, Filipinler'de uyuşturucu kullanıcısı ve satıcılarına yönelik operasyonlarda binlerce kişinin öldürüldüğü iddialarına yönelik ön soruşturma başlatılmasını geçen hafta kabul etmişti.

Konseyin BM Cenevre Ofisinin 41. oturumunda, aralarında Almanya, Kanada, Fransa, İngiltere ve Hollanda'nın da bulunduğu 29 ülke tarafından sunulan Filipinler'deki insan hakları ihlallerine ilişkin tasarı görüşülmüştü.

İzlanda'nın girişimiyle hazırlanan ve Filipinler'de devletin uyuşturucuyla mücadelesinde "yargısız cinayetler" ve "ortadan kaybolmalara" yönelik iddiaların tarafsız ve bağımsız olarak soruşturulması, sorumluların tespit edilerek uluslararası normlara göre yargılanması çağrısı içeren tasarı 14 ret ve 18 kabul oyuyla kabul edilmişti.

- İnsan hakları örgütleri Duterte hükümetini suçluyor

Uluslararası Af Örgütü, Filipinler'de devletin uyuşturucuyla mücadeledeki insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suç işlediği iddialarına ilişkin BM'ye soruşturma başlatması çağrısında bulunmuştu.

Filipinler'de 30 Haziran 2016'da göreve gelen Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu ve yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıklamıştı.

Hükümet verileri, 1 Temmuz 2016 ile 1 Ekim 2018 arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında, güvenlik birimlerinin 113 bin 570 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda 4 bin 999 şüphelinin öldürüldüğünü, 80'den fazla güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ortaya koymuştu.

Duterte, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerek görüldüğünde şüphelilerin dahi vurulabileceğini vurgulamıştı. Yerel ve uluslararası insan hakları örgütleri, Duterte hükümetini bu nedenle sert dille eleştirerek hükümetin "insanlığa karşı suç" işlediğini savunuyor.

PARTNERÜnlü sunucu evleniyor!Ünlü sunucu evleniyor!
Gönüllü çevreciler 600 kafes yaptırıp sahilde caretta nöbetine başladıGönüllü çevreciler 600 kafes yaptırıp sahilde caretta nöbetine başladı
600 kafesle caretta nöbetine başladılar600 kafesle caretta nöbetine başladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM soruşturması Filipinler Filipinler Devlet Başkanı Devlet Başkanı Rodrigo Duterte İzlanda

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
600 kafesle caretta nöbetine başladılar

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

Saat kulesi mescit minaresi olarak inşaa edilmiş

O kulenin yeni bir sırrı ortaya çıktı

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Mersin'deki 'metil alkol' ölümünün ardından soruşturma başlatıldı

Mersin'deki ölümün ardından soruşturma başlatıldı

Kaçak ve sahte içki için 'Araştırma Önergesi'

Kaçak ve sahte içki için 'Araştırma Önergesi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.