Duterte'den Çin'e Güney Çin Denizi eleştirisi

ZAMBOANGA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerindeki hava sahasında hak talep etmesinin "yanlış" olduğunu söyledi.

Duterte, başkent Manila'da aralarında ABD'nin Filipinler Büyükelçisi Sung Kim'in de olduğu diplomatlara ve iş dünyasından liderlere yaptığı konuşmada, Çin'in, geçen hafta Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalar yakınında devriye gezen Filipinler askeri uçağını uyarmasına tepki gösterdi.

Çin’in, ihtilaflara neden olan sulardaki iddialarını sürdürdüğünden bahseden Duterte, "Umarım Çin tavrını yumuşatır. Çin ile aramızın bozulmasını istemem." dedi.

Pekin yönetiminin, olası çatışmalardan kaçınmak için diğer ülkelere, bu bölgelerden ayrılmalarını söylememesini isteyen Duterte, "İnsan yapımı bir ada inşa edip bu yapay adaların üzerindeki hava sahasının kendinize ait olduğunu söyleyemezsiniz. Bu yanlış çünkü bu sular uluslararası sular olarak görülüyor." ifadesini kullandı.

Duterte, “zararsız geçiş hakkının güvence altına alındığını ve açık denizlerde seyretmek için herhangi bir izin almaya gerek olmadığını” da sözlerine ekledi.