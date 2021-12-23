Duvarlarda oluşan inatçı lekelerden kurtulmanızı sağlayacak tüyolar işte karşınızda!

Duvarda oluşan is, duman ve yemek buharı lekeleri zamanla duvarın rengini değiştirdiği için kötü bir görünüme sebep oluyor. Her ne kadar temas etmeseniz de duvarlar birçok etkenden dolayı kolay bir şekilde lekelenmeye müsait bölgeler. Bu sebeple boyamanıza gerek kalmadan duvarları nasıl temizleyeceğinize dair tüyoları bilirseniz işiniz fazlasıyla kolaylaşabilir. İşte duvarlarda oluşan lekeleri temizlemenin püf noktaları!

LİMONUN GÜCÜNDEN YARARLANIN

Duvar temizliğinin ilk adımı olarak temiz bir bezle duvarın üzerinde biriken tozları alabilir, ardından diğer yöntemlere geçebilirsiniz.

2 adet limon suyunu ve 2 su bardağı suyu bir kabın içinde karıştırın.

Temiz bir bezi bu suda ıslatın ve sıkın. Daha sonra lekenin olduğu bölgeye güç uygulayarak silmeye başlayın.

Limonun gücü duvarınızdaki lekeleri çıkararak yeni boyanmış gibi görünmesini sağlayacak!

Hazırladığınız karışım kirlenen duvarınızın tamamını temizlemek için yeterli gelmezse aynı oranı kullanarak yeni bir karışım hazırlayabilirsiniz.

LEKELERİN BAŞ DÜŞMANI OLAN KARBONAT VE SİRKEYİ KULLANIN

Karbonat ve sirke leke çıkarıcı etkiye sahip oldukları için temizlikte oldukça etkili iki malzeme olarak biliniyorlar.

1 litre su, 1 çay bardağı beyaz sirke ve 1 paket karbonatı bir kabın içinde karıştırın.

Bu karışımda ıslattığınız bezle duvarları silin.

Duvarınıza işlemiş lekelerden kolayca kurtulduğunuzu göreceksiniz!

ARAP SABUNUNUN ETKİSİNİ GÖRMEZDEN GELMEYİN

Her alanda rahatlıkla kullanılan ve etkili bir malzeme olan Arap sabunu, duvar lekelerini gidermek için de oldukça etkili bir malzeme.

1 litre suyun içine bir miktar arap sabunu ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız karışımın içine bir bez batırın ve bezi sıkın.

Duvarlarınızı temizliğe hazır hale gelen bezle silerek lekelerinden arındırın.

Lekelerin zorluğuna göre arap sabunu miktarını artırabilir, daha etkili bir sonuç almanızı sağlayabilirsiniz.



