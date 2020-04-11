Duvarları bu yöntemlerle temizlediğinizde boyamaya gerek kalmayacak!

Herkes evini ferah gösteren temiz duvarlara sahip olmak ister. Ancak bu ferahlığı elde etmek ne yazık ki biraz yorucu. Evdeki küçük çocukların duvarları kirletmeye olan özel merakı, kışın yanan kalorifer ve soba yüzünden meydana gelen is lekeleri duvarların baş düşmanı. Evin temizliği zaten başlı başına bir mevzuyken üzerine bir de duvarların nasıl temizleneceği sorunu eklenenince de ev hanımlarının iş yükü katlanıyor. Bu durumda herkes kendince duvar temizliğini kolaylaştıracak çareler arıyor. Duvarınızın üzerindeki boyaya göre en uygun ve en kolay uygulanabilen temizlik malzemesini seçerek temizliğe başlayabilirsiniz.
DUVAR TEMİZLİĞİNE NASIL BAŞLANIR?
Duvar temizliğine başlamadan önce ilk dikkat etmeniz gereken nokta duvarlarınızdaki boyanın türü olmalı. Boya türüne göre farklı kimyasal maddeleri kullanmanız gerekebilir. Aksi halde temizlik yapayım derken duvar boyanıza zarar verebilirsiniz. Boya türünün tespit ettikten sonra temizliğin ilk aşaması olarak elimize elektrik süpürgesini alıyoruz. Tüm duvarı baştan aşağıya kadar süpürerek yüzeye yapışan tozlardan kurtuluyoruz. Duvarı süpürmeden hemen silmeye başlarsanız tozları çıkarması zor lekelere dönüştürebilirsiniz bizden söylemesi.
PLASTİK BOYALI DUVARLARIN TEMİZLİĞİ
Plastik boyanın kullanıldığı bir duvarı temizlemek için uygulamanız gereken adımlar şöyle;
SU BAZLI BOYALI DUVARLARIN TEMİZLİĞİ
Plastik boyaya kıyasla su bazlı boyayla boyanmış duvarların temizliği daha kolay. Su bazlı oluşu sayesinde yağ, toz ve diğer lekeleri duvar yüzeyinden kolayca temizleyebilirsiniz. Plastik boyada olduğu gibi bezi duvara kuvvet uygulayarak sürtmenize gerek kalmaz. Hatta bez yerine mop bile kullanabilirsiniz. Su bazlı boyayla boyanmış duvarın temizlenmesi için yapılması gerekenler şöyle;
DUVAR KAĞIDI DÖŞENMİŞ DUVARLARIN TEMİZLİĞİ
Duvar kağıtlarını yılda birkaç kez silmenizi öneriyoruz. Böylece daha uzun süreler boyunca kullanabilirsiniz. Öncelikle elektrik süpürgesiyle duvarı süpürün. Ardından beyazlatma özelliği olmayan bir deterjan ile temizleyici su yapın. Yumuşak bir bezi bu suda yıkayarak duvarı silin.
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