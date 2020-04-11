Duvarları bu yöntemlerle temizlediğinizde boyamaya gerek kalmayacak!

Herkes evini ferah gösteren temiz duvarlara sahip olmak ister. Ancak bu ferahlığı elde etmek ne yazık ki biraz yorucu. Evdeki küçük çocukların duvarları kirletmeye olan özel merakı, kışın yanan kalorifer ve soba yüzünden meydana gelen is lekeleri duvarların baş düşmanı. Evin temizliği zaten başlı başına bir mevzuyken üzerine bir de duvarların nasıl temizleneceği sorunu eklenenince de ev hanımlarının iş yükü katlanıyor. Bu durumda herkes kendince duvar temizliğini kolaylaştıracak çareler arıyor. Duvarınızın üzerindeki boyaya göre en uygun ve en kolay uygulanabilen temizlik malzemesini seçerek temizliğe başlayabilirsiniz.

DUVAR TEMİZLİĞİNE NASIL BAŞLANIR?



Duvar temizliğine başlamadan önce ilk dikkat etmeniz gereken nokta duvarlarınızdaki boyanın türü olmalı. Boya türüne göre farklı kimyasal maddeleri kullanmanız gerekebilir. Aksi halde temizlik yapayım derken duvar boyanıza zarar verebilirsiniz. Boya türünün tespit ettikten sonra temizliğin ilk aşaması olarak elimize elektrik süpürgesini alıyoruz. Tüm duvarı baştan aşağıya kadar süpürerek yüzeye yapışan tozlardan kurtuluyoruz. Duvarı süpürmeden hemen silmeye başlarsanız tozları çıkarması zor lekelere dönüştürebilirsiniz bizden söylemesi.