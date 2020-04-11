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Duvarları bu yöntemlerle temizlediğinizde boyamaya gerek kalmayacak!

Recep Demircan Recep Demircan
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Duvarlar her ne kadar dikey bir yüzey olsa da ne yazık ki fazlasıyla toz tutuyor. Bu yüzden de titiz ev hanımlarını her yıl mevsim değişimlerinde duvarları nasıl temizleyeceğinin telaşı sarıyor. Duvarların üzerindeki boyanın türüne göre kullanmanız gereken temizlik malzemeleri değişiklik gösteriyor. Lekelere iyi nüfuz eden etkili temizlik malzemeleri sayesinde duvarlarınızı kolayca kirden arındırabilirsiniz.

Duvarları bu yöntemlerle temizlediğinizde boyamaya gerek kalmayacak!

Herkes evini ferah gösteren temiz duvarlara sahip olmak ister. Ancak bu ferahlığı elde etmek ne yazık ki biraz yorucu. Evdeki küçük çocukların duvarları kirletmeye olan özel merakı, kışın yanan kalorifer ve soba yüzünden meydana gelen is lekeleri duvarların baş düşmanı. Evin temizliği zaten başlı başına bir mevzuyken üzerine bir de duvarların nasıl temizleneceği sorunu eklenenince de ev hanımlarının iş yükü katlanıyor. Bu durumda herkes kendince duvar temizliğini kolaylaştıracak çareler arıyor. Duvarınızın üzerindeki boyaya göre en uygun ve en kolay uygulanabilen temizlik malzemesini seçerek temizliğe başlayabilirsiniz.

DUVAR TEMİZLİĞİNE NASIL BAŞLANIR?

Duvar temizliğine başlamadan önce ilk dikkat etmeniz gereken nokta duvarlarınızdaki boyanın türü olmalı. Boya türüne göre farklı kimyasal maddeleri kullanmanız gerekebilir. Aksi halde temizlik yapayım derken duvar boyanıza zarar verebilirsiniz. Boya türünün tespit ettikten sonra temizliğin ilk aşaması olarak elimize elektrik süpürgesini alıyoruz. Tüm duvarı baştan aşağıya kadar süpürerek yüzeye yapışan tozlardan kurtuluyoruz. Duvarı süpürmeden hemen silmeye başlarsanız tozları çıkarması zor lekelere dönüştürebilirsiniz bizden söylemesi.

PLASTİK BOYALI DUVARLARIN TEMİZLİĞİ

Görsel 1

Plastik boyanın kullanıldığı bir duvarı temizlemek için uygulamanız gereken adımlar şöyle;

  • Odanızın büyüklüğüne göre temiz suyla doldurduğunuz 1 veya 2 adet temizlik kovası hazırlayın.
  • Kapı ve camı kapatarak sildiğiniz yüzeylere yeniden tozun yapışmasını engelleyin.
  • Temizlik kovalarının içerisine isterseniz bulaşık deterjanlı su isterseniz de sirkeli karbonatlı su karışımı yapabilirsiniz.
  • Yumuşak bir bez yardımıyla duvarları silin.

SU BAZLI BOYALI DUVARLARIN TEMİZLİĞİ

Görsel 2

Plastik boyaya kıyasla su bazlı boyayla boyanmış duvarların temizliği daha kolay. Su bazlı oluşu sayesinde yağ, toz ve diğer lekeleri duvar yüzeyinden kolayca temizleyebilirsiniz. Plastik boyada olduğu gibi bezi duvara kuvvet uygulayarak sürtmenize gerek kalmaz. Hatta bez yerine mop bile kullanabilirsiniz. Su bazlı boyayla boyanmış duvarın temizlenmesi için yapılması gerekenler şöyle;

  • İçerisine bulaşık deterjanı eklediğiniz bir adet temiz su dolu kova hazırlayın.
  • Kovanın içerisine deterjanla birlikte az miktarda nişasta eklerseniz duvar yüzeyini daha kolay silebilirsiniz.
  • Duvarlarınızı hazırladığınız temizleyici suyla dilediğiniz kadar ıslatarak silin.

DUVAR KAĞIDI DÖŞENMİŞ DUVARLARIN TEMİZLİĞİ

Görsel 3

Duvar kağıtlarını yılda birkaç kez silmenizi öneriyoruz. Böylece daha uzun süreler boyunca kullanabilirsiniz. Öncelikle elektrik süpürgesiyle duvarı süpürün. Ardından beyazlatma özelliği olmayan bir deterjan ile temizleyici su yapın. Yumuşak bir bezi bu suda yıkayarak duvarı silin.


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