Duyan bakmaya geliyor! 6 yavrusu olan köpek kediye de annelik yapıyor

Latte, kendi yavrularının yanı sıra yavru kediyi de emzirip, onunla oyunlar oynuyor. Köpeğin sahibi Süleyman Yıldırım (49), "Bu kedimizi doğduğunda annesi terk etti. Yavru kedinin terk edildiği gün, köpeğimiz Latte, doğum yaptı.

KENDİ YAVRULARINDAN AYIRMIYOR

Latte, kendi yavrularıyla birlikte annesiz kalan kediyi de emziriyor. Yavru kedi; 25 gündür bu şekilde büyüyor. Bu durum gören esnaf arkadaşlarımızın da ilgisini çekiyor. Alışılmadık bir durum olduğu için görmeye gelen insanlar oluyor. Kedinin bu şekilde hayata tutunması bizi mutlu etti" dedi.

(DHA)

