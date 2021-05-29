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  4. Duyan bakmaya geliyor! 6 yavrusu olan köpek kediye de annelik yapıyor

Duyan bakmaya geliyor! 6 yavrusu olan köpek kediye de annelik yapıyor

29.05.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sebze meyve halinde kabzımallık yapan Süleyman Yıldırım'ın sahibi olduğu 3 yaşındaki 'Latte' isimli terrier cinsi köpek, 6 yavrusuyla birlikte bir de annesinin terk ettiği kedi yavrusuna annelik yapıyor.

Duyan bakmaya geliyor! 6 yavrusu olan köpek kediye de annelik yapıyor

Latte, kendi yavrularının yanı sıra yavru kediyi de emzirip, onunla oyunlar oynuyor. Köpeğin sahibi Süleyman Yıldırım (49), "Bu kedimizi doğduğunda annesi terk etti. Yavru kedinin terk edildiği gün, köpeğimiz Latte, doğum yaptı.

KENDİ YAVRULARINDAN AYIRMIYOR

Latte, kendi yavrularıyla birlikte annesiz kalan kediyi de emziriyor. Yavru kedi; 25 gündür bu şekilde büyüyor. Bu durum gören esnaf arkadaşlarımızın da ilgisini çekiyor. Alışılmadık bir durum olduğu için görmeye gelen insanlar oluyor. Kedinin bu şekilde hayata tutunması bizi mutlu etti" dedi.

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(DHA)

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