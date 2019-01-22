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Duyan herkes oraya koştu! 11 bin 500 plastik şişe toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 20:36 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 'Plastik şişe getir bez çantanı götür' projesi kapsamında, bez çanta almak isteyenler ellerinde plastik şişelerle uzun kuyruk oluşturdu.

Proje kapsamında yarım saatte 11 bin 500 plastik şişe konteynerlere konulurken, 500 bez çanta dağıtıldı.

Plastik şişe verip bez çanta aldılar

Safranbolu Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından başlatılan "En az 5 plastik şişe getir, bez çantanı götür" kampanyasıyla vatandaşlarda çevre koruma bilinci oluşturuluyor. Kampanya kapsamında Misak-ı Milli Meydanı’nda yapılan etkinlikte, vatandaşların getirdiği plastik şişeler konteynerlere konuldu, plastik şişe getirenlere bez çanta dağıtıldı.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugünkü etkinlikte 500 bez çanta dağıtıldığını ve 11 bin 500 plastik şişe toplandığını anlattı. İnsanların çok sayıda plastik şişe getirmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ürkmezer, "Amacımız sadece bez çanta dağıtmak değil, vatandaşlarımızda bilinç uyandırmak.
Bir amcamız bütün mahalleleri dolaşıp sadece çanta almak için değil, çevreye olan hassasiyetini göstermek için yüklü miktarda plastik şişe toplamış. Geri dönüşüm firmasına bunları ileteceğiz." diye konuştu.
Safranbolu pilot bölge olduğundan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ilk ekibin geldiğini aktaran Ürkmezer, "Safranbolu’nun her noktasını geziyorlar. Raporunu oluşturuyorlar, atık getirme merkezi, mobil atık getirme merkezi ve ayrıştırma merkezleriyle ilgili planlamamızı yapıyoruz.
Safranbolu her zamanki öncülüğüne hem bez çantada hem de sıfır atıkta bundan sonra da devam edecek. Önümüzdeki hafta başka yerde bu dağıtımı tekrarlayacağız." ifadelerini kullandı. Esnaf Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, büyük firma ve marketlerden destek beklediklerini söyleyen Ürkmezer, "Vatandaşın çevre bilincini, çevreye olan katkısını, korumacılık yaklaşımını geliştirmesi anlamında bundan sonra da çalışmalara devam edeceğiz. Amaç sadece çanta dağıtmak değil, vatandaşın çevre bilincini sağlamak." şeklinde konuştu. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu bez çanta plastik şişe

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