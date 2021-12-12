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  4. Duyan oraya koştu! Art arda fotoğraf çektiler

Duyan oraya koştu! Art arda fotoğraf çektiler

12.12.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yapılan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarılarının ardından onlarca kişi sahile akın etti. Dalgaları izlemeye gelenler, o anları ölümsüzleştirdi. Telefonuna sarılan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekerek paylaşım yaptı.

Duyan oraya koştu! Art arda fotoğraf çektiler

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün kentte ve denizde fırtınaya karşı uyardığı Antalya'da, rüzgarın hızı 20 kilometreye, denizde ise 36 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgar nedeniyle denizdeki dalgaların boyu büyüdü. Oluşan dalgaları izlemek isteyenler sahile geldi.

KİMİ İZLEDİ KİMİ FOTOĞRAFINI ÇEKTİ

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Kimileri sahile inerek dalgaları yakından izleyip fotoğraf çekti, kimileri sahil bandı üzerinden oturarak manzarayı izledi. Güneşi fırsat bilenler, kumların üzerine yatarken, yürümek isteyen bazıları ise üzerlerine gelen dalgalardan koşarak kaçtı. Dalgalar nedeniyle denizdeki çöpler de sahile vurdu.

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Rüzgarın bu akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin, yine aynı saatlerde yağmurun etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

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DHA

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antalya
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