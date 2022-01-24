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  4. Duyan şaşırıp kalıyor! Robot süpürge otelden firar etti

Duyan şaşırıp kalıyor! Robot süpürge otelden firar etti

24.01.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de bir robot süpürge, temizlediği otelden kaçtı. Bir gün boyunca kayıp olan robot süpürge, otel yetkilisinin yardım çağrısı dahi yapmasına neden oldu. Yaşanan olayı duyanlar, büyük şaşkınlığa uğradı. Peki robot bulunabildi mi? İşte otelden kaçan robot süpürgenin hikayesi...

Duyan şaşırıp kalıyor! Robot süpürge otelden firar etti

Robot süpürgeler, son birkaç yıldır oldukça popüler bir hale geldi. Bu cihazlar, birtakım sensörler sayesinde bir evi köşe bucak dolaşabiliyor ve temizlik yapabiliyor. Ancak İngiltere'deki bir robot süpürge, yaptığı görevlerden sıkılmış olacak ki (!) bulunduğu otelden firar etmeye karar verdi. Evet, firar.

ROBOT SÜPÜRGE OTELDEN KAÇTI

Bir robot süpürge, geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin Cambridge şehrindeki bir otelin ön kapısında durmadı ve dışarı çıkıp kayboldu. Ortadan kayboluşu yaklaşık 15 dakika boyunca fark edilmedi.

Otelin müdür yardımcısı, "Normalde otelin giriş kapısının ağzını algılar ve geri döner, ancak bu sefer kaçmaya karar verdi." dedi. Personel robotun her yerde olabileceğini söyledi.

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Otelin müdür yardımcısı, yardım çağrısında bulunarak firari robotu iade edebilecek herkese içki ısmarlayacağının sözünü verdi.

Robot başka hiçbir şarj cihazıyla uyumlu değildi. Bu yüzden pili bittiğinde kaçıranlara faydası olmayacağı bilgisi paylaşıldı.

"ÖZGÜR OL KÜÇÜĞÜM..."

Otelden firar eden robot süpürge, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Bir kullanıcı, robotun haberini paylaşarak, "Özgür ol küçüğüm..." dedi.

SONUNDA BULUNDU

BBC'nin aktardığına göre, bir otel temizlikçisi, çitin altında robot süpürgeyi buldu. Yani çok uzağa gidememişti.

Otel, robot süpürgenin tozunun alındığını ve "artık robot süpürge ailesinin geri kalanıyla birlikte bir rafta mutlu bir şekilde oturduğunu" söyledi.


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İngiltere
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