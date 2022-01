Duyan şaşırıp kalıyor! Robot süpürge otelden firar etti

Robot süpürgeler, son birkaç yıldır oldukça popüler bir hale geldi. Bu cihazlar, birtakım sensörler sayesinde bir evi köşe bucak dolaşabiliyor ve temizlik yapabiliyor. Ancak İngiltere'deki bir robot süpürge, yaptığı görevlerden sıkılmış olacak ki (!) bulunduğu otelden firar etmeye karar verdi. Evet, firar.

Bir robot süpürge, geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin Cambridge şehrindeki bir otelin ön kapısında durmadı ve dışarı çıkıp kayboldu. Ortadan kayboluşu yaklaşık 15 dakika boyunca fark edilmedi.

Otelin müdür yardımcısı, "Normalde otelin giriş kapısının ağzını algılar ve geri döner, ancak bu sefer kaçmaya karar verdi." dedi. Personel robotun her yerde olabileceğini söyledi.

Otelin müdür yardımcısı, yardım çağrısında bulunarak firari robotu iade edebilecek herkese içki ısmarlayacağının sözünü verdi.

Robot başka hiçbir şarj cihazıyla uyumlu değildi. Bu yüzden pili bittiğinde kaçıranlara faydası olmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Otelden firar eden robot süpürge, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Bir kullanıcı, robotun haberini paylaşarak, "Özgür ol küçüğüm..." dedi.

Be free, little one... https://t.co/gKqYxyCbZw