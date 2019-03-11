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Duyarlı sürücünün çabası yaralı köpeği hayatta tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 20:17 | Son Güncelleme

Duyarlı sürücünün çabası yaralı köpeği hayatta tuttu

Bir başka sürücünün çarparak yaraladığı köpeği aracına koyarak veterinere yetiştiren iyiliksever sürücü, sokak köpeğinin hayatta kalmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesinde Güney mevkisinde sokak köpeğine çarpan bir araç durmadan yoluna devam etti.

Aynı yolda seyreden Yalçın Tavacıoğlu, yaralı köpeğin yol ortasında kıvrandığını görür görmez, aracını durdurup köpeği aracıyla veterinere yetiştirdi.

Tedavisine başlanan ayak ve kaburgalarında kırıklar olan sokak köpeği yeniden hayata döndü.

- "Sigorta bu masrafları karşılıyor"

Veteriner Mehmet Pektezel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duyarlı vatandaşın bu davranışının örnek olması temennisinde bulundu.

Araçlarıyla hayvanlara zarar verenlerin pek çoğunun arkalarına bakmadan gittiklerini ifade eden Pektezel, "Aslında sigorta bu masrafları ödüyor. Vatandaşımızın daha duyarlı olması lazım. Muhtemelen kalça tarafından darbe almış. İç organları ve kemikleri ciddi zarar görmüş. Şu an ağrılarını dindirmeye yönelik tedavi ediyoruz." dedi.

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