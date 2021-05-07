Duyarlı vatandaştan otomobilin sürücüsüne not: Kaputta kedi var

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Hacı Osmanlı Mahallesi Akyar Caddesinde bulunan apartmanın bahçesinde park halindeki bir otomobilin kaputuna kedi girdi. İsmail Biçici isimli bir vatandaş, markete gittiği sırada kaputun altından gelen kedi sesine duyarsız kalmadı.

Etrafta araç sahibini bulamayan Biçici, araç çalıştığında kedinin zarar görmemesi için otomobilin camına sürücüyü uyaran “Kaputta kedi var” notunu bıraktı. Camdaki notu gören araç sahibi Tarık Gedik, kediyi kendi imkânları ile bulunduğu yerden çıkartmak istedi. Başarılı olamayan Gedik, çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu. Olay yerine gelen Osmaniye Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri vatandaşlarında desteği ile otomobilin kaputundan bagaj kısmına kaçan yavru kediyi bir saat süren çalışmayla kurtardı. Daha sonra başka bir aracın kaputuna giren yavru kedi bu defa bulunduğu yerden kolaylıkla kurtarıldı.

ÇIKARTMAK İÇİN BİR SAAT UĞRAŞTILAR

Araçtan kedinin çıkması için bir saat uğraştıklarını ifade eden araç sahibi Tarık Gedik, “Kendi imkânlarımızla çıkartamayınca itfaiyeyi aramak zorunda kaldık. Komşum İsmail abide yardımcı oldu. İtfaiye ekipleri ile birlikte arabadan kediyi çıkartmış olduk” diye konuştu.