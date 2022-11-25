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Duyduğu halüsinasyonlar sayesinde hastalığını keşfetti! Kuruntu yaptığı düşünülüyordu...

25.11.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücudumuzda gelişen değişimler hakkında kuruntu yapıp internetten sıklıkla hastalık araştırıyor olabiliriz. Bu araştırmalar can sıkıcı durumlara yol açsa da bazen hissettiklerimiz doğru çıkabiliyor. 40'lı yaşlardaki bir kadın duyduğu halüsinasyonlar sayesinde beyin tümörü olduğunu öğrendi.

Duyduğu halüsinasyonlar sayesinde hastalığını keşfetti! Kuruntu yaptığı düşünülüyordu...

San Francisco'da 40'lı yaşlardaki bir kadına beyin tümörü teşhisi konuldu. BMJ'de yayınlanan vaka raporuna göre 1984 yılında, , 40'lı yaşlarının başında olan hasta kadın, bir gün evde yalnız olduğunu, kitap okuduğunu ve bir sesin kendisiyle konuşmaya başladığını söyledi. Bu sesleri dinleyerek tomografi çektiren kadın beyninde tümör olduğunu öğrendi.

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Duyduğu sesin "Lütfen korkma. Seninle bu şekilde konuştuğumu duymak senin için şok edici olmalı, ama bu aklıma gelen en kolay yol" dediğini anlatan kadın psikiyatriye gidiyor. IFLScience'ın bildirdiğine göre, sesler kadına bir beyin tümörü olduğunu, beyin sapının iltihaplandığını ve gidip bir tarama istemesi gerektiğini bildirdi.

AMELİYATTAN SONRA SESLER TEŞEKKÜR EDEREK KAYBOLDU

Bir Twitter kullanıcısı kadının sıra dışı halini paylaştı. Bu vaka Twitter üzerinden birçok kullancıya ulaştı. "Kadın, tomografi çektirmesini isteyen sesler duyuyor. Bu sesler onda bir hastalık olduğunu iddia ediyor. Psikiyatri, onu rahatlatmak için bir tarama emri veriyor. Tarama sonucunda gerçekten tümörü buluyorlar. Ameliyattan sonra sesler onu dinlediği için teşekkür ediyor ve kayboluyor" denildi.

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12 YIL BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Tümör çıkarıldı, kadın ameliyattan uyandığında "Size yardımcı olduğumuza sevindik. Hoşçakalın" diyen sesi tekrar duydu. 12 yıl hastasını takip eden doktor seslerin bir daha geri gelmediği bildirildi.

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