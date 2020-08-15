Duygu Delen'in şüpheli ölümü: Mehmet Kaplan tutuklandı, olayla ilgili neler biliniyor?

BBC Türkçe'ye konuşan Duygu Delen'in bir arkadaşı, Duygu'nun da tıpkı Şule Çet gibi binadan atıldığını ve olaya intihar süsü verilmeye çalışıldığını savundu.

Gaziantep'in Batıkent Mahallesi'nde Perşembe akşamı Mehmet Kaplan'ın dördüncü kattaki evinden aşağı düşen 17 yaşındaki Duygu Delen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Duygu Delen'i aşağı ittiği iddia edilen Mehmet Kaplan Cuma günü önce gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Kaplan daha sonra "çocuğun cinsel istismarı" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

İlişkiyi Duygu Delen'in bitirdiğini belirten arkadaşları, Mehmet Kaplan'ın madde bağımlısı olduğunu ve ailesinin nüfuzunu kullanarak suçlarının örtbas edildiğini iddia ediyor.

Duygu Delen'in arkadaşlarına göre Mehmet Kaplan Duygu'yu tehdit ederek evine götürdü, evde uzun süren bir tartışma yaşandı, tartışma arbedeye dönüştü, genç kız evin balkonundan aşağı atıldı.

Mehmet Kaplan, ifadesinde ne dedi?

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre ise Mehmet Kaplan ifadesinde 3,5 ay önce ayrıldığı Duygu Delen'le barıştığını, telefonuna bir başka kadından gelen mesaj üzerine Duygu'nun sinirlendiğini ve bu yüzden tartışmaya başladıklarını söyledi.

Mehmet Kaplan ifadesinde ayrıca Duygu Delen'le evlenmek istediğini ama tartışma sırasında Duygu'nun da başka erkek arkadaşlar edindiğini söylediğini, bunun üzerine Duygu'ya "Bu saatten sonra seninle ilişkim bitmiştir, eğer başka erkeklerle olduysan seninle evlenmem" diyerek ondan evden gitmesini istediğini belirtti.

Kaplan'a göre Duygu Delen "Ben tüm umutlarımı sana bağlamıştım" diyerek evden gitmek istemedi.