Duygu Özaslan'ın beğeniler yağan kombinini benimsemek isteyenlere şort etek önerileri

Bir zamanların popüler parçası şort etekler, sosyal medya fenomenleri sayesinde yeniden moda! Şık duruşu kadar fonksiyonel de olan parçayı üzerinde başarıyla taşıyan isimlerden biri de Duygu Özaslan. Ünlü YouTuber, kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı zarif kombiniyle yine takipçilerinin radarına girmeyi başardı. Siz de elbise dolabınıza yaz aylarında severek giyeceğiniz, şık ve kaliteli bir şort etek eklemek isterseniz birbirinden estetik parçalara yer verdiğimiz yazımıza göz atmadan geçmeyin deriz!

1. Tüm gözleri üzerinize çekin: Sheln Şort Etek

Mini etek giymeyi seviyor ancak gün boyu rahat kullanamamaktan şikâyet ediyorsanız şort etekler, tam size göre! Olmuşken bir de Duygu Özaslan'ın stilini yakalasın isterseniz Sheln Şort Etek'i tercih edebilirsiniz. 4 farklı beden seçeneği bulunan şort etek, standart kalıpta üretildiği için bedeninize tam uyum sağlar. Arkadan bakıldığında şort gibi görünen model, önden ise yırtmaçlı bir etek izlenimi verir. Yan tarafında bulunan fermuarı sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir. Açık kahverengi şort eteği, koyu ya da açık tonlardaki parçalarla birleştirebilir, ister spor ister klasik kombinlere imza atabilirsiniz.

2. Gün boyu rahat hissedin: LACHT Bej Crep Kumaş Etek Görünümlü Şort

Hem günlük stile hem özel davet kombinlerine uyum sağlayabilecek şık bir model arayışındaysanız LACHT Bej Crep Kumaş Etek Görünümlü Şort'a göz atmadan karar vermeyin deriz. Asil duruşu, mini boyu ve kaliteli kumaşıyla dikkat çeken şort eteği, basic atlet ve spor ayakkabıyla kombinleyerek spor bir tarz yaratabilirsiniz. Özel günlerde kullanmak isterseniz topuklu yazlık bot ve şık bir bluzla tamamlayabilir, clutch çantalarla şıklığınızı bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Slim fit kalıbı ve yüksek beli sayesinde gün boyu rahat hissedeceğiniz şort eteğe, elbise dolabınızda yer açmaya ne dersiniz?

3. Spor şıklığı yakalamak isteyenlere: It's Basic Denim Kumaş Şort Etek

"Duygu Özaslan'nın stilini çok beğendim ancak denim kumaştan vazgeçemiyorum." diyorsanız It's Basic Denim Kumaş Şort Etek, tam size göre! Likralı kumaşı sayesinde hareketlerinizi kısıtlamayacak şort etek, yüksek bel tasarımıyla alt karın bölgesini gizleyerek formda bir görünüm kazandırır. Ön kısmında bulunan 2 adet cebi ve düğme detayları, şık modele hareket kazandırır. Koyu füme renkli olduğu için hem açık hem koyu tonlarda oluşturacağınız kombinlerde rahatlıkla yer verebilirsiniz. Sıcak yaz ve bahar aylarında favori parçanız olacak şort etek, 4 farklı beden seçeneğiyle sizi bekliyor, acele edin!

4. Biraz hareketlenelim: Stradivarius Rustik Yan Çizgili Şort Etek

Duygu Özaslan'ın sade ama şık şort eteğinden daha hareketli bir parçaya ne dersiniz? Tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken Stradivarius Rustik Yan Çizgili Şort Etek'in yan tarafında yer alan çapraz bağlama detayları sayesinde kombininize hareket katabilirsiniz. Yaz aylarının vazgeçilmez kumaşı keten ve viskozdan üretilen model, hafif ve nefes alan yapısıyla gün boyu rahat hissetmenizi sağlar. Arka kısmında bulunan fermuarı sayesinde kolayca giyilip çıkarılabilir. Sıcak havalarda casual stilinizi tamamlayacak şort etek, 3 farklı rengi ve geniş beden skalasıyla yaza damga vurmanızı sağlayacak!

5. Klasik çizgilerden vazgeçemeyenlere: Trend Alaçatı Stili Yüksek Bel Kemer Detaylı Şort Etek

Günlük hayatta da klasik çizgileri tercih ediyorsanız Trend Alaçatı Stili Yüksek Bel Kemer Detaylı Şort Etek'i değerlendirebilirsiniz. Asimetrik etek kesimiyle oldukça zarif görünen modelin kemerinde yer alan düğme detayları da klasik görünümü vurgular. Gömlek, bluz ya da blazerle buluşturarak ikon şıklığınızı konuşturabileceğiniz şort eteği, opak çoraplarla tamamlayarak kış aylarında da kullanabilirsiniz. Altına babet, stiletto ya da yazlık bot giyerek her ortama uyum sağlayan bir silüet elde edebilirsiniz. Kaliteli materyaliyle uzun yıllar kombinlerinize eşlik edecek şort etekle her ortamda dikkatleri üzerinize çekmeye hazır mısınız?

6. Günlük kombinleriniz için: DoReMi Puantiyeli Şort Etek

Gün boyu giyseniz de her an rahat hissettirecek bir ürün istiyorsanız günlük kombinlerinizin yeni favorisi olacak DoReMi Puantiyeli Şort Etek karşınızda! Her sezon moda olmayı başaran puantiye desenleri sayesinde renkli stilinizi yansıtabileceğiniz model, bağlama detayıyla öne çıkar. Mini boyuyla üzerinizde zarif bir duruş sergiler. Pamuklu kumaşı, gün boyu nefes aldırır ve terlemenizi engeller. Bütçe dostu fiyatıyla da gönlünüzü fethedecek model, şıklığı ve konforu bir arada sunar. Yaz boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz şort eteği çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

7. Her yerde sizi yansıtacak: Stradivarius Suni Deri Kruvaze Şort Etek

Duygu Özaslan'ın stilini beğendiniz ancak tercihiniz, kumaş yerine deri ürünlerden yanaysa Stradivarius Suni Deri Kruvaze Şort Etek'i çok seveceksiniz! Yüksek bel tasarımı ve deri görünümüyle oldukça zarif bir duruş sergiler. Mini boyu ve bej rengiyle günlük kombinlerden şık akşam yemeklerine kadar birçok ortama uyum sağlar. Arkada yer alan gizli fermuarı sayesinde kolayca giyilip çıkarılabilir. Ön kısımda yer alan 2 adet düğme detayı da modelin şıklığını tamamlar. 30 derecede hassas programda yıkayarak kolayca temizleyebilirsiniz. Geniş beden skalasından size uygun ölçüyü kolayca bulabileceğiniz şort eteği edinmeden yazı geçirmeyin deriz.

8. Asil çizgilere yer açın: Pull & Bear İnce Çizgili Şort Etek

Sizi daha uzun gösterecek dikey çizgi tasarımlı bir model tercih ederek bulunduğunuz ortamdaki tüm bakışları üzerinize çekmek ister misiniz? O hâlde Pull & Bear İnce Çizgili Şort Etek'e mutlaka şans vermelisiniz. %100 pamuklu kumaşıyla nefes alır ve tüm gün rahat hissettirir. Rustik kumaştan üretilen yüksek bel tasarımlı modeli ister Duygu Özaslan gibi gömlekle ister crop ya da basic tişörtlerle tamamlayabilir, her ortamda stilinizle konuşulabilirsiniz. "İyi ki almışım." diyeceğiniz modeli, sıcak yaz ve bahar aylarında tüm kombinlerinizde kullanmak isteyeceksiniz!