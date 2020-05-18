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  4. Duygusal açlıkla mücadele etmek mümkün mü? İşte karantina günlerine özel önerileri

Duygusal açlıkla mücadele etmek mümkün mü? İşte karantina günlerine özel önerileri

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.05.2020 17:55 | Son Güncelleme

Koronavirüs döneminde sosyalleşmemek ve evde izole şekilde yaşamak duygusal açlığa neden olabilir. Hiç aç olmasalar bile insanların çikolata yediği, böylece kendini daha iyi hissettiklerini söylemesi üzerine dikkat edilmesi noktaları anlatan Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, duygusal açlıkla mücadele etmenin yollarıyla ilgili önerilerde bulundu.

Duygusal açlıkla mücadele etmek mümkün mü? İşte karantina günlerine özel önerileri

Her zaman acıktığımız için yemek yeme ihtiyacı hissetmediğimizi, zaman zaman can sıkıntısı, öfke, üzüntü, mutsuzluk veya yalnızlık gibi durumlarda insanların yemek yemelerinin onları iyi hissettirebildiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Olumsuz duygular yemek yeme dürtüsünü ortaya çıkarabilir. Kişi duygusal boşluğu ve çatışmaları yemekle doldurmaya çalışır. Hatta bu durum özellikle sağlıksız bir yiyecekse yedikten sonra pişmanlık ve sonuç olarak suçluluk duygusuna sebep olur. Kişi yedikten sonra bu suçluluk duygusunun oluşturduğu huzursuzluğu bastırmak için yeniden yemek yeme ihtiyacına giriyor ve bu döngü ne yazık ki yeme bozukluklarına ve ciddi kilo alımına sebep olabiliyor” açıklamasında bulundu.

Fiziksel açlık hissi yavaş yavaş oluşurken duygusal açlıkta durum daha farklı gelişiyor. Duygusal açlıkta kişinin yemekten haz duyacağı yiyeceklere yöneldiğine ve anlık kararlarla seçim yaptığına dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Fiziksel açlıkta kişi yerken gittikçe bir doygunluğa ulaşır, duygusal açlıkta ise ne kadar yerse yesin kolay kolay o doygunluğa ulaşamaz. Fiziksel açlık giderildiğinde suçluluk ve pişmanlık hissetmeyiz fakat duygusal açlık büyük suçluluk duygusunu beraberinde getirir” dedi.

Ezgi Dokuzlu, duygusal açlık hissi ile mücadele edebilmek için ipuçları verdi.

Sağlıklı ve planlı yemek yeme rutinleri oluşturun.
Gerçekten aç olup olmadığınızı kendinize sorun.
Egzersizler açlık hissinizi bastırmanıza yardımcı olacaktır.
Mutfak dışında hemen ulaşabileceğiniz odanız, çekmeceniz gibi yerlerde atıştırmalıklar bulundurmayın.
Aç değilsiniz ve isteğinizin psikolojik olduğunu düşünüyorsanız o sırada 1 bardak su içebilirsiniz.
Bu duyguyu son zamanlarda sıklıkla yaşıyorsanız yedikten sonra yedikleriniz hakkında her gün kısa notlar alın.
Bu tarz yoğun duygular ve istekler genellikle aniden başlar ve kısa sürer. O sırada yeme isteğine karşı koymak çok zor olabilir. Yoğun yeme hissinin geçmesini beklemek, farklı bir işle uğraşmak veya sevdiğimiz bir şeye yönelmek çoğunlukla isteğin azalmasını sağlar. Fakat tüm bu mücadele, problemin kalıcı çözümü için yeterli değildir. Önemli olan bu duygusal açlık ve boşluğa sebep olan sorunlara odaklanmaktır. Ne aradığınızın, hangi duygunuzu doyurmak istediğinizin farkında olursanız bu durumla rahatlıkla başa çıkabilirsiniz.

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