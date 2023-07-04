Duyunca çok sinirlendi! Özcan ve Epözdemir arasında tansiyon yükseldi... Canlı yayın damga vurdu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Merkezi'ne başlattığı yürüyüşle ilgili katıldığı tv100 canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1,5 yıldır telefonlarına dönüş yapmadığını belirten Özcan, dikkat çeken ifadeler kullandı. Özcan "CHP Genel Merkezi'ne alınmazsam orada toplanan kalabalıkla birlikte basın açıklamasını yapıp, oradan ayrılırım. İçeri alırlarsa da 'sen niye bu kadar mesafeyi yürüdün?' derlerse düşüncelerimi net bir şekilde kendileriyle paylaşırım. İçeri alacaklarını sanmıyorum" diye konuştu.

TANJU ÖZCAN: "ŞU ANDA GENEL MERKEZDE 3,5 ATIYORLAR"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a da tepki gösteren Özcan, "Öztrak 'ateş olsa cürmü kadar yer yakar' demiş, aklınca küçümsüyor. Halkım deyimiyle söylüyorum; şu anda genel merkezde 3,5 atıyorlar. Sayın Genel Başkan tatilde, MYK yöneticileri bu yürüyüş acaba nasıl sona erecek, dip dalgası ne kadar büyük bunun derdindeler" ifadelerini kullandı.

ÖZCAN VE EPÖZDEMİR BİRBİRİNE GİRDİ

Öte yandan, söz konusu canlı yayına Özcan ile hukukçu Dr. Rezan Epözdemir arasındaki tartışma damga vurdu.

"BANA BUNU SÖYLEYEMEZSİNİZ! HADDİNİZİ BİLİN"

Öcan'ın 'Haddini aştı' çıkışına çok sert tepki gösteren Epözdemir, "Sayın Özcan siz bana 'haddinizi aştınız' diyemezsiniz. Karşınızda başka insanlar yok. Bana bunu söyleyemezsiniz. Haddinizi bilin" dedi.

Programın moderatörü Erdoğan Aktaş, güçlükle araya girebildi.

İşte o diyalog;

Rezan Epözdemir: Basında okuyorum 'Kemal bey şu otelde tatil yaptı, şu fiyata' diye. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bir milletvekili, kızı akademisyen yani bir otelde tatil yapamaz mı? Villası mı var? Yatı mı var? İnsanları siyaseten başarısız bulabilirsiniz, buna ilişkin vicdani kanaatinizi ortaya koyabilirsiniz. Ancak dürüst, namuslu insanlar için böyle iddialar çok doğru değil"

Tanju Özcan: Bu iddiayı ben gündeme getirmedim ki. Bana dönük olarak bunları söylemeyin lütfen. Tatil iddiaları benim iddiam değil zaten

Rezan Epözdemir: Sizinle ilgili mi söyledim ben beyefendi? Genel bir değerlendirme yapıyorum, müsaade ederseniz.

Değişim meselesine geleceksek. Bir değişim olacaksa il, ilçe kurultayları oluyor. Delegeler seçiliyor. CHP'nin tüzüğü de açık. Büyük kurultay toplanır. İsmi geçenler çıkarlar aday olurlar.

Ön seçim bir parti için olmazsa olmaz bence ancak benim yönteme çok itirazım var. Hele hele bir yerel yönetici kendi ilinden çıkıp da genel merkeze kadar yürümesine gerek yok. Siz zaten değişim talebini söylüyorsunuz. Partiye aidiyet bilinci olan, yıllardır görev almış bir siyasetçi açısından doğru bir yöntem değil. Kullandığı ifadelerin de ölçüsüz ve orantısız olduğunu düşünüyorum.

Tanju Özcan: Ben normalde kibar, ağır cümleler kullanmayan bir insanım, bir hukukçuyum. Kullandığım cümlelerin ağırlığını seçerek kullanıyorum. Salon solcusu değilim ben. Ben sokakta siyaset yaparım. Sayın Rezan bey üslup konusunda beni haddinden fazla uyardı diye düşünüyorum.

Rezan Epözdemir: O haddi siz mi belirliyorsunuz? Benim nasıl uyaracağımı siz mi belirliyorsunuz?

Tanju Özcan: Sizle polemiğe girmek istemiyorum. 'Haddini aştı' diyorsunuz. Ben deyince tepki gösteriyorsunuz. Var mı böyle?

Rezan Epözdemir: Ben size 'haddinizi aştınız' demedim beyefendi. 'Ölçüsüz ve orantısız bir üslup' dedim. Haddi siz belirleyemezsiniz.

Tanju Özcan: Aynı anlama geliyor. Birbirimizi kandırmayalım.

Rezan Epözdemir: Sayın Özcan siz bana 'haddinizi aştınız' diyemezsiniz. Karşınızda başka insanlar yok. Bana bunu söyleyemezsiniz. Haddinizi bilin.



