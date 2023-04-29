Duyunca herkes oraya akın etti... Kepenkler açılınca izdiham çıktı! Ne buldularsa aldılar

İstanbul'da indirim izdihamı ortaya akılalmaz görüntülerin çıkmasına neden oldu. Kağıthane'deki Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir züccaciye zincirine ait şubede yaşanan olayda, yüzde 70 indirim olduğunu duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önüne akın etti ve sıraya girdi.

KALABALIK HER GEÇEN SAAT ARTTI

İndirimi duyanların bölgeye gelmesiyle şube önünde artan kalabalık her geçen saat artınca yoğunluk oluştu. Büyük bölümünü kadınların oluşturduğu kalabalık kapı önünde yığıldı.

KEPENKLER AÇILINCA İZDİHAM ÇIKTI

Dikkat çeken kalabalığın görüldüğü mağaza önünde izdiham ise kepenklerin açılmasının ardından yaşandı. Kepenklerin açılması ile birlikte bir anda kapıda izdiham oluştu.

İçeri girmede zorlananlar buldukları ürünleri aldı. Mağazaya girebilenler alabildiklerini güçlükle taşıdı. (DHA)





