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Düzce 'Afet Bölgesi' ilan edildi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 19:31 | Son Güncelleme

'AFET BÖLGESİ' DEĞİL, 'GENEL HAYATA ETKİLİ' KARARI ALINDI Düzce'de, geçen Çarşamba günü meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği 2 kişinin ise kaybolduğu sel felaketiyle ilgili Valilik tarafından yapılan açıklama, 'yanlış anlaşılma' gerekçesiyle düzeltildi.

'AFET BÖLGESİ' DEĞİL, 'GENEL HAYATA ETKİLİ' KARARI ALINDI
Düzce'de, geçen Çarşamba günü meydana gelen 5 kişinin yaşamını yitirdiği 2 kişinin ise kaybolduğu sel felaketiyle ilgili Valilik tarafından yapılan açıklama, 'yanlış anlaşılma' gerekçesiyle düzeltildi. Valilikten yapılan açıklamada Düzce'nin 'Afet Bölgesi' ilan edilmediği, selin 'Genel Hayata Etkili' olduğu vurgulandı. Selden etkilenenlerin 'afetzede' ilan edildiği duyurulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Düzce ili genelinde 17-18 Temmuz 2019 tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle Akçakoca ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerinde toplam 7 vatandaşımız sele kapılarak kaybolmuş, bugün itibari ile 5 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde Valiliğimiz teknik personeli tarafından mahallinde yapılan afet etkisi belirleme çalışmaları sonucu hazırlanarak, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilen ön hasar tespit çalışmaları neticesinde 17-18 Temmuz tarihlerinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afetinin Düzce ili genelinde 'Genel Hayata Etkili' olduğu ve bu afet sebebiyle yapıları hasar gören vatandaşların afetzede kabul edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca uygun görülmüştür. Valiliğimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda kesin ve itiraz hasar tespit çalışmalarının yaptırılarak, kesin ve itiraz hasar tespit çalışmaları neticesince hazırlanan hasar tespit raporu ve afetzede isim listesi mahallinde aynen ilan edilecektir."

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