HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düzce Belediyesi'nden dikkat çeken paylaşım! 'Mesela 4 ayaklı sevimli dostlarımız bunu yapmazdı'

Düzce Belediyesi'nden dikkat çeken paylaşım! 'Mesela 4 ayaklı sevimli dostlarımız bunu yapmazdı'

06.06.2022 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de belediyenin ulaşım sistemine ait bisiklete zarar veren şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Şüphelinin bisiklete zarar verme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Düzce Belediyesi de videoyu, "Mesela 4 ayaklı sevimli dostlarımız bunu yapmazdı" sözleriyle sosyal medyadan paylaştı.

Düzce Belediyesi'nden dikkat çeken paylaşım! 'Mesela 4 ayaklı sevimli dostlarımız bunu yapmazdı'

Düzce'de arkadaşlarıyla belediyenin geçen yıl hizmete aldığı Düzce Akıllı Bisiklet Sistemi'nden yararlanan bir genç, kullandığı bisikleti tekmeleyerek bazı parçalarını kırdı.

Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler üzerine ilgili firma tarafından şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

02

Düzce Belediyesi de videoyu, "Mesela 4 ayaklı sevimli dostlarımız bunu yapmazdı. Daha ekonomik ve sağlıklı ulaşım imkanı sunmak için kurduğumuz Akıllı Bisiklet Sistemimize yapılan muamele..." sözleriyle sosyal medya hesabında paylaştı.

İşte dikkat çeken o paylaşım;


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuçSon seçim anketinde çok konuşulacak sonuç
Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuşDüzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş
Dünyada yeni panik, giderek yayılıyor! DSÖ duyurdu: Eşcinsel ilişki....Dünyada yeni panik, giderek yayılıyor! DSÖ duyurdu: Eşcinsel ilişki....
Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

Benzin fiyatlarında rüzgarı terse çevirecek hamle!

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

3600 ek gösterge tamam! Sırada EYT var...

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

LGS’de sorulan ‘at sorusu’ sosyal medyada tartışma yarattı

1170 numaralı mezardan çıkan büyük vurgun!

1170 numaralı mezardan çıkan büyük vurgun!

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş

Arkadaşının uyarısına aldırmadı, canından oldu! Son anları böyle görüntülendi

Arkadaşının uyarısına aldırmadı, canından oldu! Son anları böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Skandal harekete tepki! "Son bir ay herkes..."

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Öğüre öğüre anlattı! “Köpeğimin spermini..."

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Polislerin teknik adı altında işlediği suçlar şoke etti!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.