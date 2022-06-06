Düzce Belediyesi'nden dikkat çeken paylaşım! 'Mesela 4 ayaklı sevimli dostlarımız bunu yapmazdı'

Düzce'de arkadaşlarıyla belediyenin geçen yıl hizmete aldığı Düzce Akıllı Bisiklet Sistemi'nden yararlanan bir genç, kullandığı bisikleti tekmeleyerek bazı parçalarını kırdı.

Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler üzerine ilgili firma tarafından şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Düzce Belediyesi de videoyu, "Mesela 4 ayaklı sevimli dostlarımız bunu yapmazdı. Daha ekonomik ve sağlıklı ulaşım imkanı sunmak için kurduğumuz Akıllı Bisiklet Sistemimize yapılan muamele..." sözleriyle sosyal medya hesabında paylaştı.

İşte dikkat çeken o paylaşım;

Mesela 4 ayaklı sevimli dostlarımız bunu yapmazdı ????



Daha ekonomik ve sağlıklı bir ulaşım imkânı sunmak için kurduğumuz Akıllı Bisiklet Sistemimize yapılan muamele... pic.twitter.com/T9cKLdZEH7 — Düzce Belediyesi (@duzcebld) June 6, 2022



