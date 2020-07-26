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  4. Düzce'de feci kaza! İki TIR çarpıştı

Düzce'de feci kaza! İki TIR çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 01:02 | Son Güncelleme

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü araçta sıkıştı. Yaralanan TIR sürücüsü Bülent Gürel, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Düzce'de feci kaza! İki TIR çarpıştı

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM yolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Bülent Gürel yönetimindeki TIR, önünde ilerleyen Halil Yüce'nin kullandığı iş makinesi taşıyan TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Bülent Gürel hasar gören araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine Düzce İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bülent Gürel, tedaviye alındı.

ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçların yoldan çekilmesiyle ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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