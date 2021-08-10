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  4. Düzce'de korkutan kaza! Yaralı sürücüyü dereden çıkardılar

Düzce'de korkutan kaza! Yaralı sürücüyü dereden çıkardılar

10.08.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de patpat diye tabir edilen tarım aracı, şarampolden dereye uçtu. Fındık bahçesine giderken yaşanan kaza sonrası tarım aracının sürücüsü yaralı kurtuldu. Sürücü, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de korkutan kaza! Yaralı sürücüyü dereden çıkardılar

Kaza, Düzce’nin Cumayeri ilçesine bağlı Mısırlı köyü ile Akpınar köyü arasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; fındık bahçesine gitmek için hareket eden K.Y. idaresindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı Mısırlı köyü ile Akpınar köyü arasındaki bağlantı yoluna geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolden dereye uçtu.

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Patpat sürücüsü K.Y. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı sürücü K.Y. ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İHA

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Düzce
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