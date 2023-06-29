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  4. Düzce'de şiddetli yağmur! Cadde ve sokaklar göle döndü

Düzce'de şiddetli yağmur! Cadde ve sokaklar göle döndü

29.06.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatilini Akçakoca’da geçirmek için ilçeye akın edenler, sabah saatlerinde sağanak yağışlara uyandı. Tatil bölgesinde yağışların da etkisi ile bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Düzce'de şiddetli yağmur! Cadde ve sokaklar göle döndü

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yağışlar etkili oldu. Kurban Bayramı tatilini Akçakoca’da geçirmek için bölgeye akın eden vatandaşlar sabah saatlerinde sağanak yağış ile güne başladı. Etkili olan yağış ilçe merkezini sular altında bıraktı.

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CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Su taşkınları sebebi ile Akevler, Çuhallı bölgelerinde cadde ve sokaklar göle döndü. İlçe merkezi etkili olan sağanak yağış sebebi ile sular altında kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

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EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Akçakoca Belediyesi ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına başlarken, polis ekipleri de sürücülerin daha dikkatli olmasını istiyor.

Kaynak: İHA

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