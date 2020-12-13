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Düzce'de uygulamadan kaçan araç drone takibi ile yakalandı

13.12.2020 02:06 | Son Güncelleme:
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Düzce'de uygulamadan kaçan araç drone takibi ile yakalandı

Düzce’de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bahçeşehir bağlantı yolunda uygulama yapan polis ekiplerini gören araç sürücüsü, uygulamadan kaçtı. Araç drone takibi sonrasında Yığılca yolunda yakalandı.

Ülke genelinde devam eden sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bahçeşehir bağlantı yolunda kısıtlama kapsamın sokakta olan araçlara yönelik uygulama yaptı.

KAÇIŞ ANI AN BE AN GÖRÜNTÜLENDİ

Uygulama esnasında bir araç dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından hızla uzaklaşarak kaçtı. Bu esnada Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri kaçan aracın trafik kurallarını hiçe sayarak hızla kaçışını an be an görüntüledi.

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Kırmızı ışık, hız ve ters şerit ihlali yaparak hızla kaçan araç sürücüsü havadan yapılan takip ile Yığılca yolunda yakalandı. Araç sürücüsü ve araç içerisinde bulunan şahıslara yapılan kontrolde aracın yakalaması olduğu ve bu nedenden kaçtıkları tespit edildi.

Araç sürücüsü ve araç içerisinde yolcu olarak bulunan 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmedikleri için 3 bin 150 lira idari para cezası yazıldı. (İHA)

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