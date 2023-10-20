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Düzce'de yasak aşk cinayeti! Defalarca bıçaklayıp başına taş atıp öldürmüştü, ifadesi ortaya çıkmıştı: 'Onları sarmaş dolaş görünce...'

20.10.2023 14:01 | Son Güncelleme:
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Düzce'de önceki gün yasak aşk yaşadığı iddiasıyla eşinin yanındaki adamı defalarca bıçaklayan ve başında taş atıp öldüren Köksal Kıbrıs'ın ifadesi ortaya çıktı. Eşini telefonuna yüklediği uygulamayla takip eden Kıbrıs, "Konuma gittim, eşim ile maktul Yakup'u sarmaş dolaş gördüm. O esnada kendimi kaybettim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Daha sonra hastanede gözlerimi açtığımda, olayı bana tekrar anlattılar. Neler yaptığımı, neler yaşadığımı hatırlamıyorum" dedi.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Akınlar Mahallesi'nden geçen Melen Çayı'nın yanında meydana geldi. Köksal Kıbrıs, kendisini aldattığını düşündüğü eşini otomobilde Yakup Yaman ile gördü. Burada, Kıbrıs ile eşinin iş arkadaşı Yaman arasında önce tartışma, ardından kavga çıktı. Kavgada Kıbrıs, Yaman'ı 15 yerinden bıçakladıktan sonra başına taşla vurup, darbetti. Eşini bıçakla korkutup, ardından otomobilin camlarını kırıp, parçalarını Yaman'a fırlatan Kıbrıs, kaçtı. O anlar kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan Yaman hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanıp, suçunu itiraf eden Köksal Kıbrıs ise tutuklandı.

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"ONLARI SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNCE..."

Köksal Kıbrıs'ın ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde pişman olduğunu belirten Kıbrıs, "Eşimin vardiyası, o gün 00.00-08.00 arasındaydı. Eşimin daha önce bir başka kişi ile yaşadığı olayları öğrenip, çocuklarımın hatırına affetmiştim. Ama güvenmediğim için telefonuna uygulama kurdum. Olay günü, eşim beni aradı. Hastaneye gideceğini söyledi. Programı açıp, eşimin konumunun başka bir yerde olduğunu fark ettim. Konuma gittim, eşim ile maktul Yakup'u sarmaş dolaş gördüm. O esnada kendimi kaybettim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Daha sonra hastanede gözlerimi açtığımda, olayı bana tekrar anlattılar. Neler yaptığımı, neler yaşadığımı hatırlamıyorum. Olayın bana anlatılmasının ardından pişmanlık duygusu yaşadım. Maktulü öldürmek istemiyordum. Elime kanıt geçmesini istiyordum. Çocuklarımı mahkemeyle alabilmek için kanıt olması için bölgeye gitmiştim" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Düzce

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