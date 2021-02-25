Düzce'de yeni kararlar: Vakalar artmasın diye tedbirler sıklaştırılacak

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca’nın haftalık vaka artış verilerini paylaşmasının ardından Düzce’de bir haftada yüzde 4.5 değerinde artan vaka sayılarının ardından Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Düzce’de ki son durum, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve aşılama çalışmalarının görüşüldüğü toplantıda, Düzce’de bir haftada artan yüzde 4.5’luk artış nedeni ile uygulanan tedbirlerin sıkılaştırılması kararı çıktı. Düzce’de tedbirlerin sıklaştırılmasına başlanırken, kentin en yoğun caddesi olan İstanbul Caddesi’nde vatandaşlar caddeye girerken ateşleri görevliler tarafından ölçüldü. Polis ekipleri de maske ve mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Vatandaşlar ise tedbirlerin arttırılmasına destek verdi.

"KARADENİZ İLLERİNE GÖRE DÜZCE İYİ DURUMDA"

Karadeniz illerinde yoğun görülen vakalara rağmen Düzce’nin durumunun iyi olduğunu dile getiren İzzet Yiğittekin ise, "Düzce’de alınan tedbirleri yeterli buluyoruz. Halk mesafeye maskeye uyuyor. Düzce temiz Düzce güzel. Herkes Düzce’yi örnek alması gerekiyor. Düzce’de çok vaka artışı yok. Karadeniz bölgesinde Ordu’ya, Samsun’a göre Düzce iyi durumda. Ama tabi iyi demek hemen her şeyi bırakalım demek değil, maske mesafe temizlik hijyen bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah bunlara dikkat edersek kurtulacağız virüsten. Böyle dikkatli bir şekilde davranırsa vatandaşlar inşallah vakaların azalacağını düşünüyorum. Tabi biraz da duyarlı olmak lazım. Hemen geçti bitti diye herkes hurra sokağa çıkarsa o zaman geri döner ve vaka sayıları yeniden artar” diye konuştu.

"EK TEDBİRLER ALINMASI GEREKİYOR"

Düzce’de ek tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Bilal Aygün'de, “Vakaların artması şu anda çok normal. Şu anda yine eskisi gibi. Hiçbir değişiklik yok. Sadece vatandaşlar ağızlarına maskeyi takıyor. Ama korona var mı yok mu bunun bilincinde değil vatandaşlar. Çok kötü durumdayız yani. Toplum bilinci yok daha doğrusu. Düzce’de ek tedbirler tabi ki alınması gerekiyor. Düzce’nin normalleşmeye geçmesi biraz zor görünüyor. Ben her gün yürüyüşlere çıkıyorum. Gözlemliyorum hiç kimse bir şeyin farkında değil. Bu durumun farkında bile değiliz. İnsanlar Koronavirüsü unutmuş gibi dolaşıyorlar” şeklinde konuştu.