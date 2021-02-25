HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düzce'de yeni kararlar: Vakalar artmasın diye tedbirler sıklaştırılacak

Düzce'de yeni kararlar: Vakalar artmasın diye tedbirler sıklaştırılacak

25.02.2021 10:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Düzce'de yeni kararlar: Vakalar artmasın diye tedbirler sıklaştırılacak

Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, toplantısında vaka sayılarının azaltılması için uygulanan tedbirlerin sıklaştırılmasını kararlaştırıldı. Karar sonrası şehrin en yoğun caddesine girişlerde de ateş ölçümleri yapılırken vatandaşların daha dikkatli olunması istendi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca’nın haftalık vaka artış verilerini paylaşmasının ardından Düzce’de bir haftada yüzde 4.5 değerinde artan vaka sayılarının ardından Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Düzce’de ki son durum, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve aşılama çalışmalarının görüşüldüğü toplantıda, Düzce’de bir haftada artan yüzde 4.5’luk artış nedeni ile uygulanan tedbirlerin sıkılaştırılması kararı çıktı. Düzce’de tedbirlerin sıklaştırılmasına başlanırken, kentin en yoğun caddesi olan İstanbul Caddesi’nde vatandaşlar caddeye girerken ateşleri görevliler tarafından ölçüldü. Polis ekipleri de maske ve mesafe konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Vatandaşlar ise tedbirlerin arttırılmasına destek verdi.

"TEDBİRLER ARTIRILMALI"

Düzce’de tedbirlerin arttırılması gerektiğini düşünen Hami Yaşar isimli vatandaş, “Düzce’de tedbirler artırılmalı. Tedbirler artırıldığı zaman vaka sayıları azalıyor. Şu anda uygulanan tedbirler yetersiz geliyor. Millet biraz az tedbirlere uyuyor. Eskiden vakalar azdı. Şimdi tekrar çoğalmaya devam etti” dedi.

"KARADENİZ İLLERİNE GÖRE DÜZCE İYİ DURUMDA"

Karadeniz illerinde yoğun görülen vakalara rağmen Düzce’nin durumunun iyi olduğunu dile getiren İzzet Yiğittekin ise, "Düzce’de alınan tedbirleri yeterli buluyoruz. Halk mesafeye maskeye uyuyor. Düzce temiz Düzce güzel. Herkes Düzce’yi örnek alması gerekiyor. Düzce’de çok vaka artışı yok. Karadeniz bölgesinde Ordu’ya, Samsun’a göre Düzce iyi durumda. Ama tabi iyi demek hemen her şeyi bırakalım demek değil, maske mesafe temizlik hijyen bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah bunlara dikkat edersek kurtulacağız virüsten. Böyle dikkatli bir şekilde davranırsa vatandaşlar inşallah vakaların azalacağını düşünüyorum. Tabi biraz da duyarlı olmak lazım. Hemen geçti bitti diye herkes hurra sokağa çıkarsa o zaman geri döner ve vaka sayıları yeniden artar” diye konuştu.

"EK TEDBİRLER ALINMASI GEREKİYOR"

Düzce’de ek tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Bilal Aygün'de, “Vakaların artması şu anda çok normal. Şu anda yine eskisi gibi. Hiçbir değişiklik yok. Sadece vatandaşlar ağızlarına maskeyi takıyor. Ama korona var mı yok mu bunun bilincinde değil vatandaşlar. Çok kötü durumdayız yani. Toplum bilinci yok daha doğrusu. Düzce’de ek tedbirler tabi ki alınması gerekiyor. Düzce’nin normalleşmeye geçmesi biraz zor görünüyor. Ben her gün yürüyüşlere çıkıyorum. Gözlemliyorum hiç kimse bir şeyin farkında değil. Bu durumun farkında bile değiliz. İnsanlar Koronavirüsü unutmuş gibi dolaşıyorlar” şeklinde konuştu.

"GENÇLER BİRAZ DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Ailesinden ve çevresinden koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşların olduğunu ve gençlerin biraz daha dikkatli olması gerektiğini belirten Nigar Gül, “Düzce’nin normalleşme sürecine geçmesi için bence daha erken. Daha çok erken. Çünkü koronavirüs vakası Düzce’de çok var. Çevremizde bir sürü insanlar ölüyor. Benim ailemden koronavirüs nedeni ile ölenler oldu. Akrabalarımdan da komşularımdan da koronavirüs nedeni ile ölenler oldu ve bunu kimse önemsemiyor. Daha dikkatli olunması gerekiyor. Daha çok duyarlı olunması gerekiyor. Gerçekten ben buradan gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gençlerimiz bu durumu hiç önemsemiyorlar. Gençlerimize saat 16.00’a kadar izin verdiler tamam ama evlere gidip geliyorlar. Büyüklerimiz evlerde oluyor. Bu yüzden çok dikkatli olunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"ESNAFLARA YÖNELİK BİR ŞEYLER YAPILMALI"

Tedbirlerin arttırılması gerektiğini, normalleşme sürecinin de başlatılması gerektiğine değinen Mustafa Bilgin şu ifadeleri kullandı: “Tedbirler arttırılmasın ama normalleşme süreci de olmasın. Fakat bir şeylerin olması lazım. Esnafın önünün açılması gerektiğini düşünüyorum. En azından işyerlerinin maddi anlamda dönebilmesi için normalleşmesi lazım diye düşünüyorum. Ama vatandaşlarımızın kurallara riayet etmesini daha çok arzu ediyorum."

YOĞUNLUK OLAN NOKTALARDA DENETİMLER ARTTI

Düzce’de 1 haftalık süre içerisinde yüzde 4.5’luk artışın yaşanmasının ardından il genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda uygulanan denetimler ise sıklaştırılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı? Marmaris'te korkutan görüntü! Depremle ilgisi var mı?
Askeri bölgede keşif yapan DEAŞ'lı yakalandıAskeri bölgede keşif yapan DEAŞ'lı yakalandı
Ali imran suresinin meali ve faziletleriAli imran suresinin meali ve faziletleri
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

En Çok Okunan Haberler

Fransız bakandan Uygur Türkleri açıklaması: Belgelere ulaştım

Fransız bakandan Uygur Türkleri açıklaması: Belgelere ulaştım

Kovid-19'dan daha tehlikeli yeni bir mutasyon tespit edildi

Kovid-19'dan daha tehlikeli yeni bir mutasyon tespit edildi

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama

Erdoğan'dan zincir marketlerle ilgili sert açıklama

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Normalleşmeyi bekleyen vatandaşa 'sert kural' uyarısı

Normalleşmeyi bekleyen vatandaşa 'sert kural' uyarısı

Evlenenlerin sayısı 2020'de yüzde 10,1 azaldı

Evlenenlerin sayısı 2020'de azaldı

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi, gelen kargoyla hayatının şokunu yaşadı

Son Dakika: Ankara merkezli 22 ilde operasyon! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

22 ilde operasyon! Gözaltılar var

Aşıda 'devrim' yaratacak teknoloji! Boğaziçi Üniversitesi geliştirdi

'Devrim' yaratacak teknoloji! Boğaziçi Üniversitesi geliştirdi

Son Dakika: Askeri bölgede keşif yapan DEAŞ'lı yakalandı

Askeri bölgede keşif yapan DEAŞ'lı yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.